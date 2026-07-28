Τραγωδία στην Κοζάνη: Πέθανε ο 71χρονος που είχε υποστεί σοβαρά εγκαύματα στη φωτιά στην Τραπεζίτσα

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Την τελευταία του πνοή άφησε ο 71χρονος άνδρας, ο οποίος είχε υποστεί σοβαρά εγκαύματα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή Τραπεζίτσα της Κοζάνης.

Ο ηλικιωμένος είχε διακομιστεί στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, όπου νοσηλευόταν, ωστόσο δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα σοβαρά τραύματά του και υπέκυψε.

Η φωτιά είχε ξεσπάσει σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Τα ακριβή αίτια υπό τα οποία ο 71χρονος υπέστη τα εγκαύματα διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.