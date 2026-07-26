Φωτιά στην Κοζάνη: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (26/7) σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Τραπεζίτσα Κοζάνης.

Η Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 17:00, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να κινητοποιεί άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, τόσο από εδάφους όσο και από αέρος, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωσή της.

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 8ης ΕΜΟΔΕ και έξι πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Κοζάνης.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικίες ή άλλες κρίσιμες υποδομές, ωστόσο οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη προκειμένου να αποτρέψουν τυχόν αναζωπυρώσεις.

Παράλληλα, με εντολή των αρμόδιων αρχών, έχει αναλάβει δράση το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης, το οποίο διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.