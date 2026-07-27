Φωτιά τώρα στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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Φωτιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας σε δασική έκταση στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, στον Δήμο Κοζάνης, στη Δυτική Μακεδονία.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής. Στο σημείο έπσευσαν και επιχειρούν 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 8ης ΕΜΟΔΕ, πέντε πυροσβεστικά οχήματα, εθελοντές, καθώς και ένα ελικόπτερο που πραγματοποιεί ρίψεις νερού από αέρος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στην περιοχή πνέουν μέτριας έντασης άνεμοι.