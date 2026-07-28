Οριοθετήθηκε η φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο - Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης (28/7) στον Ασπρόπυργο Αττικής. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 20:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Μετά από 20 λεπτά περίπου, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.



Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα καθώς και ένα ελικόπτερο. Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Ασπροπύργου.



Κοντά στην περιοχή της πυρκαγιάς υπάρχουν κατοικίες και υποδομές.



Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.



Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορίας 3).



Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.