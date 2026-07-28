Φωτιά τώρα στην περιοχή Φαβριανά του Ηρακλείου Κρήτης

Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φαβριανά στο Ηράκλειο Κρήτης.



Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:45 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.



Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 32 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και εννέα οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί δύο ελικόπτερα.



Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Μίνωα - Πεδιάδας Ηρακλείου Κρήτης.



Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.