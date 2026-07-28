Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά: Γυναίκα με ελαφριά εγκαύματα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (28/7) στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, όταν πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Πασσαλίδη.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 13:30, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να κινητοποιείται άμεσα. Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, καταφέρνοντας να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε γειτονικά διαμερίσματα, σύμφωνα με το voria.gr.

Στο περιστατικό κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε μία γυναίκα που υπέστη ελαφριά εγκαύματα. Η τραυματίας διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Άγιος Παύλος», όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά, ενώ για το συμβάν διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.