Φωτιά και μπαράζ 112 στην Πάρο - Ισχυρές δυνάμεις, στο νησί ο υπαρχηγός της Πυροσβεστικής

Φωτιά έχει ξεσπάσει στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) της Πάρου σε περιοχή όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 2 πυροσβεστών με 1 όχημα που μετέβησαν ακτοπλοϊκώς από τη Νάξο. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα και 9 αεροσκάφη, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και 1 μηχάνημα έργου.



Παράλληλα, ενισχύονται περαιτέρω οι επιχειρούσες δυνάμεις. Με συντονιστικό ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος μεταβαίνει ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ με δεύτερο ελικόπτερο μεταφέρονται 7 πυροσβέστες της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. για την ενίσχυση των δυνάμεων στο πεδίο. Επιπλέον, με σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μεταβαίνουν ο Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοτίου Αιγαίου και 6 πυροσβέστες από τη Σύρο.



Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί να μεταβούν ακτοπλοϊκώς ακόμη:

2 πυροσβέστες με 1 όχημα από τη Σύρο,

4 πυροσβέστες με 2 οχήματα από τη Νάξο, καθώς και,

10 πυροσβέστες με 5 οχήματα του Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Τ.Π.Ε.) από τον Πειραιά.





Έχει σταλεί 112 στους κατοίκους των περιοχών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Ανερατζιά και Μπούγαδος για απομάκρυνση και μετακίνηση προς Αλυκή.

Ενώ λίγη ώρα μετά ήρθε και δεύτερο 112 στους κατοίκους στο Καμάρι επίσης να εκκενώσουν προς Αλυκή.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Fire in the area #Kamari of the regional unit of #Paros



‼️ If you are in the area #Kamari move away to #Aliki



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/epZaj71grH @pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 28, 2026

Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς δόθηκε εντολή προκειμένου άμεσα να μεταβούν ακτοπλοϊκώς με σκάφος του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, από Σύρο για την Πάρο επιπλέον πυροσβέστες και ένα όχημα.

Για την κατάσβεση την φωτιάς είχαν κινητοποιηθεί αρχικά οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα και από αέρος ένα ελικόπτερο, ενώ στο νησί μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από την Νάξο άλλοι δύο πυροσβέστες με ένα όχημα. Παράλληλα, στις προσπάθειες κατάσβεσης συμμετέχουν δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου του Δήμου.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.