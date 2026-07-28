Στην Ελλάδα έφτασε ο πυκνός καπνός από τις φωτιές στην Ισπανία και τη Γαλλία - Δείτε τον χάρτη

Ο πυκνός καπνός που παράγεται από τις εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία έχει διανύσει εκατοντάδες χιλιόμετρα και πλέον εντοπίζεται ακόμη και πάνω από τον ελλαδικό χώρο, σύμφωνα με δορυφορικές παρατηρήσεις που αναλύει η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Όπως ανέφερε ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Βασίλης Αμοιρίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ, τα διαθέσιμα δεδομένα καταγράφουν την πορεία του νέφους καπνού από την ευρύτερη περιοχή του Μπορντό προς τον Ατλαντικό Ωκεανό, αλλά και την ανατολική μεταφορά του πάνω από τη Μεσόγειο, με κατάληξη την Ελλάδα.

«Αυτό που βλέπουμε αυτές τις ημέρες στη Γαλλία και την Ισπανία δεν είναι μόνο ένα μεγάλο επεισόδιο δασικών πυρκαγιών. Είναι και ένα σοβαρό επεισόδιο ατμοσφαιρικής ρύπανσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ο ίδιος εξήγησε ότι όσο μεγαλύτερο είναι το ύψος στο οποίο ανέρχεται ο καπνός, εξαιτίας της έντονης θερμικής ενέργειας των πυρκαγιών, τόσο ευκολότερα μεταφέρεται σε πολύ μεγάλες αποστάσεις, καθώς στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας πνέουν ισχυρότεροι άνεμοι που παρασύρουν τα αιωρούμενα σωματίδια.

Στο Παγγαίο και στα Αντικύθηρα

Με βάση τις καταγραφές των σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Παγγαίο και στα Αντικύθηρα, το νέφος καπνού βρίσκεται πάνω από την Ελλάδα σε υψόμετρο μεγαλύτερο των δύο χιλιομέτρων. «Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας», επισήμανε ο κ. Αμοιρίδης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι τα προηγμένα συστήματα παρακολούθησης της ατμόσφαιρας, τα οποία χρησιμοποιούν λέιζερ υψηλής ισχύος, δίνουν τη δυνατότητα στους επιστήμονες να εντοπίζουν με ακρίβεια το ύψος στο οποίο βρίσκεται ο καπνός, ακόμη και όταν αυτός κινείται σε ιδιαίτερα μεγάλα υψόμετρα.

Τόνισε επίσης ότι οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές δεν επηρεάζουν μόνο την ποιότητα του αέρα στις περιοχές όπου εκδηλώνονται, αλλά ενδέχεται να έχουν και ευρύτερες επιπτώσεις στο κλίμα. Όπως εξήγησε, σε ακραίες περιπτώσεις ο καπνός μπορεί να φτάσει μέχρι τη στρατόσφαιρα και να παραμείνει εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου υπογράμμισε ακόμη ότι η συγκέντρωση των αιωρούμενων σωματιδίων είναι σημαντικά υψηλότερη κοντά στα μέτωπα των πυρκαγιών και μειώνεται σταδιακά όσο το νέφος απομακρύνεται από τις εστίες.

Τέλος, επισήμανε ότι το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών διαθέτει σύστημα προσομοίωσης και πρόγνωσης της διασποράς καπνού από πυρκαγιές στην Ελλάδα, το οποίο αξιοποιεί δορυφορικές εικόνες σε πραγματικό χρόνο σε συνδυασμό με μετεωρολογικά μοντέλα. Έτσι, οι επιστήμονες μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου και να εκτιμούν ποιες περιοχές είναι πιθανό να επηρεαστούν τις επόμενες ώρες ή ημέρες.