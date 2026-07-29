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Φωτιά τώρα στο Γενέσι Τρικάλων - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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Φωτιά τώρα στο Γενέσι Τρικάλων - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Επιχειρούν 27 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων, 6 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
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Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γενέσι Τρικάλων, σήμερα 29 Ιουλίου 2026, περίπου στις 11:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 27 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν ακόμα 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Τρικκαίων κινητοποιήθηκαν για να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Στην περιοχή πνέουν μέτριοι άνεμοι.

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Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Τρίκαλα Local News Πυροσβεστικά εναέρια μέσα

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