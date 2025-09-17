Pulse: Στις 15 μονάδες η διαφορά ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – Τι λένε οι πολίτες για τα μέτρα της ΔΕΘ

Διαφορά 15 μονάδων καταγράφουν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ στην νέα δημοσκόπηση της Pulse, η οποία πραγματοποιήθηκε το διάστημα από τις 14 έως τις 16 Σεπτεμβρίου.

Στον απόηχο της ΔΕΘ και των ανακοινώσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 29% έναντι 14% του ΠΑΣΟΚ, στην πρόθεση ψήφου.

Στην τρίτη θέση έρχεται η Πλεύση Ελευθερίας, η οποία φαίνεται να διατηρεί ποσοστό μεγαλύτερο του 10%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση (9,5%), το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος (8,5%) και έκτος έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ με 7%.

Pulse

Πώς αξιολογούν οι πολίτες τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ

Σχετικά με τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 89ης ΔΕΘ, οι πολίτες φαίνονται διχασμένοι.

Το 44% θεωρεί πως βρίσκονται προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ το 45% θεωρεί ότι τα μέτρα βρίσκονται σε λανθασμένη κατεύθυνση.

Pulse

Pulse

Πόσοι θα ψήφιζαν ένα κόμμα Τσίπρα

Μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της δημοσκόπησης, οι πολίτες απάντησαν πώς θα αντιμετώπιζαν το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Οι 2 στους 10 θα θα ψήφιζαν ή θα κοίταζαν με ενδιαφέρον την ίδρυση ενός κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ ένα 12%, δηλώνει ουδέτερο.

Από την άλλη, το 58% παρουσιάζεται αρνητικό στο να ψηφίσει το κόμμα που ενδεχομένως να ιδρύσει ο πρώην πρωθυπουργός.

Pulse

Μάλιστα οι ερωτηθέντες αξιολόγησαν και την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη μια μέρα πριν από την ΔΕΘ. Το 51% τον αξιολόγησε μάλλον αρνητικά ή σίγουρα αρνητικά, ενώ το 19% χαρακτήρισε ως σίγουρα θετική ή μάλλον θετική την ομιλία του.