Μητσοτάκης για Ανδρουλάκη, Τσίπρα: Ο ένας «καίγεται στο ζέσταμα», ο άλλος με «γέφυρες συνεννόησης»

Μηνύματα με πολλούς αποδέκτες τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό εξέπεμψε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα Πέμπτη (18/9) επισκέπτεται τη Λήμνο, εμφανίστηκε εκ νέου βέβαιος ότι οι εκλογές θα διενεργηθούν την άνοιξη του 2027 και απέρριψε εκ νέου σενάρια περί αλλαγής του εκλογικού νόμου επαναλαμβάνοντας ότι δεν τον αφορούν οι αλλαγές στους κανόνες του πολιτικού παιχνιδιού εν κινήσει.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναβεβαίωσε ότι ο ίδιος πιστεύει στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις ενώ κληθείς να απαντήσει σε σενάρια περί κυβερνήσεων συνεργασίας χωρίς αυτόν στην πρωθυπουργία διεμήνυσε ότι «πρωθυπουργό εκλέγει ο ελληνικός λαός και όχι οι παράγοντες» κάνοντας εκ νέου λόγο για «πολιτική κουζίνα» και «ευφάνταστα σενάρια που δεν αφορούν τους πολίτες».

«Μην καεί στο ζέσταμα ο Τσίπρας»

Με αφορμή, εξάλλου, την πρόσφατη προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι επί των ημερών του το κυβερνών κόμμα μεγάλωσε και υπενθύμισε ότι από το βήμα της ΔΕΘ επιχείρησε να ρίξει γέφυρες προς την πλευρά του ΠΑΣΟΚ στη βάση προγραμματικών συγκλίσεων σε συγκεκριμένους τομείς όπως το Εθνικό Απολυτήριο.

Εξάλλου, ο πρωθυπουργός αρνήθηκε πως ο ίδιος επιλέγει αντίπαλο και ερωτηθείς για τον Αλέξη Τσίπρα και τη φημολογούμενη επιδίωξη του να ιδρύσει νέο κόμμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφού υπενθύμισε ότι ο κ. Τσίπρας είναι εν ενεργεία βουλευτής Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε χαρακτηριστικά ότι «πρέπει να ρωτήσετε τους συντρόφους του γιατί εγώ βλέπω να σηκώνεται πολλή σκόνη. Δεν μου πέφτει λόγος εμένα αλλά δεν ξέρω, τι να πω, μπορεί να θυμίζει αθλητή που καίγεται στο ζέσταμα».

Χαμηλοί τόνοι για τα ελληνοτουρκικά

Στο μέτωπο των εθνικών θεμάτων, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν ανησυχεί για την πιθανότητα ενός θερμού επεισοδίου με την Τουρκία, παρά την πρόσφατη όξυνση της ρητορικής της τουρκικής ηγεσίας και επανέλαβε ότι η η χώρα μας επιδιώκει το διάλογο χωρίς εκπτώσεις πάντως σε ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Εν όψει του ταξιδιού του στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση των Εθνών την ερχόμενη εβδομάδα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι υπάρχει αμοιβαία επιθυμία να γίνει το ραντεβού με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος Κύπρου επανέλαβε πως πεποίθηση του είναι πως τελικώς θα πραγματοποιηθεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εκ νέου «εθνική επιτυχία» τη συμφωνία με τον αμερικανικό ενεργειακό κολοσσό, Chevron για την έναρξη ερευνών για υδρογονάνθρακες σε 4 οικόπεδα μεταξύ των οποίων και τα δύο νοτίως της Κρήτης. Για το Μεταναστευτικό ο πρωθυπουργός υπεραμύνθηκε της αποτελεσματικότητας της κυβερνητικής πολιτικής τονίζοντας ότι οι συνολικές αφίξεις είναι λιγότερες από πέρυσι παρά τις αυξημένες ροές προς την Κρήτη.

Με στόχο τους ψηφοφόρους έως 30 ετών

Στα της οικονομίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε μεταξύ άλλων ότι δεν θα μπει στη λογική της πλειοδοσίας, την οποία καλλιεργεί, όπως είπε, η αντιπολίτευση και ξεκαθάρισε ότι «δεν θα επιτρέψω κανέναν εκτροχιασμό στα δημόσια οικονομικά που θα μας γυρίσει στα μνημόνια». Περιγράφοντας, εξάλλου, το οικονομικό πακέτο της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός σημείωσε με νόημα ότι «επέλεξα να αντιμετωπίσω το πρόβλημα της ακρίβειας μέσα από μία πολύ γενναία, μόνιμη, αλλά ταυτόχρονα και στοχευμένη αύξηση των πραγματικών μισθών».

Μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων, ο πρωθυπουργός επεχείρησε να υπογραμμίσει τα κέρδη για εκατομμύρια φορολογουμένους και ειδικά για τους νέους έως 30 ετών, στους οποίους η ΝΔ εξακολουθεί να καταγράφει πενιχρές δημοσκοπικές επιδόσεις. Κληθείς, δε, να απαντήσει στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί 13ου μισθού ή της ανάγκης για μείωση του ΦΠΑ, ο πρωθυπουργός είπε χαρακτηριστικά πως η Κομισιόν έχει θεσπίσει πλέον συγκεκριμένη οροφή δαπανών και πως «δεν υπάρχει πιστωτική κάρτα χωρίς όριο».

Σε ό,τι αφορά στην πρόταση του Αλέξη Τσίπρα περί πατριωτικού φόρου ο ίδιος απήντησε ότι προτιμά τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές. Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την αυτοκριτική που έχει ήδη κάνει τους προηγούμενους μήνες, σημείωσε εκ νέου πως στόχος είναι η ανάκτηση των παρανόμως χορηγηθέντων επιδοτήσεων και υπογράμμισε ότι στοίχημα παραμένει η εν κινήσει εξυγίανση, χωρίς να τεθεί εν κινδύνω η δυνατότητα να χορηγούνται κανονικά και εμπροθέσμως οι νόμιμες επιδοτήσεις στους πραγματικούς δικαιούχους.