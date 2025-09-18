Πήρε «πόντους» ο Γεραπετρίτης: Σύσκεψη με βουλευτές και μετά στα «Μεζεκλίκια της Λαχαναγοράς»
Στίγμα αλλά και ενδελεχή ενημέρωση για όλα τα ανοιχτά μέτωπα της εξωτερικής μας πολιτικής παρείχε χθες το απόγευμα στους γαλάζιους βουλευτές της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας και όχι μόνο ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης στα κεντρικά γραφεία στην Πειραιώς.
Η συζήτηση περιεστράφη γύρω από τα ελληνοτουρκικά, τη διελκυνστίδα με τη Λιβύη, το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδος – Κύπρου, αλλά και τις εξελίξεις στη Μονή Σινά. Σύμφωνα με πολλούς εκ των συμμετεχόντων η ενημέρωση του Γιώργου Γεραπετρίτη προσέφερε ένα καθαρό αφήγημα και έπεισε τους βουλευτές για την αναβαθμισμένη θέση της ελληνικής διπλωματίας έναντι των κρίσιμων προκλήσεων, που αντιμετωπίζει.
Μάλιστα, η σύναξη συνεχίστηκε αργότερα το βράδυ καθώς ο Υπουργός Εξωτερικών παρέθεσε δείπνο στους βουλευτές στη μοντέρνα ταβέρνα «Τα μεζεκλίκια της Λαχαναγοράς», επιλογή, που απέσπασε επίσης πολύ θετικά σχόλια. Παρόντες στην ενημέρωση ήταν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, Νότης Μηταράκης, αλλά και πρώην Υπουργοί όπως οι Μάκης Βορίδης, Νίκος Παναγιωτόπουλος και Δημήτρης Καιρίδης.