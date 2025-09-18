Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε επίσκεψη στη Λήμνο, όπου συνομίλησε με κατοίκους και εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, αναλύοντας τις φοροελαφρύνσεις που θα εφαρμοστούν για τα ακριτικά νησιά και τους μικρούς οικισμούς της χώρας.

Στο χωριό Ατσική, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση διόρθωσε μια μεγάλη αδικία εξισώνοντας τη μείωση του ΦΠΑ κατά 30% για όλα τα νησιά με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων. «Αυτό σημαίνει ότι και η Λήμνος και ο Άγιος Ευστράτιος μπαίνουν στο καθεστώς του μειωμένου ΦΠΑ», σημείωσε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο.

Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε μια σημαντική πρωτοβουλία για τους μικρότερους οικισμούς, με στόχο τον μηδενισμό του ΕΝΦΙΑ σε ορίζοντα διετίας. Το μέτρο αυτό αφορά όλα τα χωριά του νησιού με πληθυσμό κάτω των 1.500 κατοίκων, συμπεριλαμβανομένης της Ατσικής. «Πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο οι πολίτες θα το δουν και θα το εκτιμήσουν εντός της επόμενης διετίας», δήλωσε.

Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε και στη στήριξη των αγροτών και κτηνοτρόφων, χαρακτηρίζοντας τον πρωτογενή τομέα της Λήμνου ως «δυναμικό». Αναγνώρισε τις υπάρχουσες καθυστερήσεις στις πληρωμές και δεσμεύτηκε για την άμεση διευθέτησή τους εντός του επόμενου μήνα.

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λήμνου «Η Ένωση», όπου ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του οινοποιείου από τον Πρόεδρο Δημήτρη Μαρινάκη. Εκεί, είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τη διοίκηση και το προσωπικό για τη λειτουργία και τις προοπτικές του Συνεταιρισμού.

Μητσοτάκης στη Λήμνο: Φοροελαφρύνσεις και στήριξη στον πρωτογενή τομέα pic.twitter.com/wdx4HfiGrQ — Flash.gr (@flashgrofficial) September 18, 2025

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με τον Πρωθυπουργό να συνομιλεί με τους κατοίκους και τους αγρότες της περιοχής, ακούγοντας τα αιτήματα και τις ανάγκες τους. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στοχεύουν στην ενίσχυση του εισοδήματος των κατοίκων στα ακριτικά νησιά και την τόνωση της τοπικής οικονομίας.