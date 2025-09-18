Ανδρουλάκης για Λοβέρδο: «Μεγάλη έκπληξη, περίμενα ότι θα πάει στο Μ-Λ ΚΚΕ...»

Με ένα ιδιαίτερα αιχμηρό σχόλιο τοποθετήθηκε για πρώτη φορά δημόσια ο Νίκος Ανδρουλάκης για την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία:

«Ήταν μια μεγάλη έκπληξη για εμένα! Περίμενα ότι θα πάει στο Μ-Λ ΚΚΕ! Ο κ. Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι είναι πρωταγωνιστής στο παρασκήνιο, σε υπόγειες διαδρομές και deal, και deal όπως ευθαρσώς είπε χθες ο κ. Λοβέρδος, ‘’κάναμε deal’’. Για μένα η πολιτική δεν είναι deal αλλά είναι η υπηρεσία στο δημόσιο συμφέρον. Είναι προσφορά. Και θέλω να σας πω ότι αυτές οι πρακτικές χαρακτηρίζουν τον Πρωθυπουργό. Διότι άλλο είναι να συμφωνείς πολιτικά με κάποιους ανθρώπους και άλλο είναι συνεχώς να κάνεις διαπραγματεύσεις παρασκηνίου» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στο ραδιόφνο του Real 97.8.

«Στα 2,6 δισ. ευρώ τα μέτρα του ΠΑΣΟΚ»

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφερόμενος στις προτάσεις που κατέθεσε στη Θεσσαλονίκη, υποστήριξε πως κοστολογούνται στα 2,6 δισ. ευρώ.

«Η κυβέρνηση ας λέει ό,τι θέλει. Είναι η πρώτη φορά που αξιωματική αντιπολίτευση πάει στη ΔΕΘ με μέτρα κοστολογημένα, συγκεκριμένα κάποια σε βάθος τετραετίας και κάποια από την αρχή της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ» προσέθεσε.

Ειδικά για την πρόταση του για μείωση του ΦΠΑ, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε: «Η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει ότι δεν γίνεται. Αλλά, μετά, έρχεται και αλλάζει τους συντελεστές σε κάποια νησιά ενώ όπως διατυμπανίζει δεν περνά η μείωση στα προϊόντα. Αυτό δεν είναι παράλογο;».

«Να είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ έστω με μία ψήφο»

Ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε την ανάγκη για «πολιτική αλλαγή» και «νίκη του ΠΑΣΟΚ έστω και με μία ψήφο διαφορά».

«Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει την πρωτοβουλία να κάνει κυβέρνηση που το έργο της θα είναι μία απ' τα ίδια: ακρίβεια, διαφθορά, ατιμωρησία. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι έστω και με μία ψήφο μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία, θα έχω εγώ την πρωτοβουλία για να κάνω μία κυβέρνηση που θα εφαρμόσει το πρόγραμμα που περιέγραψα με συνέπεια στη Θεσσαλονίκη. Άρα, τελικός κριτής των σεναρίων είναι ο λαός. Αν ο λαός βγάλει πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, θα έχουμε μία απ' τα ίδια. Αν βγάλει το ΠΑΣΟΚ, θα έχουμε μία πολιτική αλλαγή. Πιστεύω ότι ο κόσμος επιλέγει την πολιτική αλλαγή από τη στασιμότητα, που υπονομεύει την καθημερινότητά του».

Και πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει σενάριο να επιτρέψουμε να συνεχιστεί η σημερινή πολιτική που είναι χάδι στους ολιγάρχες, χάδι στα συμφέροντα ενώ η μεσαία τάξη και οι πιο αδύναμοι Έλληνες βλέπουν τη ζωή τους να χειροτερεύει με ακριβά ενοίκια, με ακριβά τρόφιμα, με ακριβή ενέργεια, με τη δημόσια παιδεία να παρακμάζει και τη δημόσια υγεία -που εμείς τη φτιάξαμε- και σήμερα ο πολίτης βλέπει να μην μπορεί να εξυπηρετήσει ούτε τις στοιχειώδεις ανάγκες του. Αυτά πρέπει να αλλάξουν και πιστεύω ότι ο λαός θα επιλέξει στο τέλος την πολιτική αλλαγή».