H επιστολή - μυστήριο - και η πρόταση έκπληξη για τη δημοσιοποίησή της

Η ιστορία πάει δύο χρόνια πίσω αλλά γίνεται ξανά επίκαιρη. Τον Ιούλιο του 2023, λίγες ημέρες μετά τις εκλογές και την αποτυχία του να εκλεγεί βουλευτής, ο Ανδρέας Λοβέρδος ανακοίνωσε την παραίτηση του από όλα τα όργανα του ΠΑΣΟΚ και την αποχώρησή του από το κόμμα, στο οποίο όταν διεκδικούσε την αρχηγία του δήλωνε ότι θα έμενε «για πάντα».

Στα ΜΜΕ έδωσε αργότερα ένα δελτίο Τύπου, χωρίς όμως να εμβαθύνει στους λόγους της αποχώρησής του. Περιορίστηκε να πει ότι οι λόγοι είναι πολιτικοί και τους εξέθεσε με μία «άκρως εμπιστευτική επιστολή» στον πρόεδρο Ανδρουλάκη.

Η επιστολή, μιάμισης σελίδας απ΄ότι γνωρίζω, επί δύο χρόνια μένει επτασφράγιστο μυστικό. Ούτε ο κ. Λοβέρδος τη δημοσιοποίησε ούτε όμως και η πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη.

Χθες, η Άννα Διαμαντοπούλου υποστήριξε ότι αυτή η επιστολή πρέπει να δοθεί στη δημοσιότητα, γιατί όπως είπε «η απάντηση “γιατί έφυγε” δεν δόθηκε ποτέ καθαρά και ο κόσμος δεν πιστεύει πια». Ακόμη κι αν η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού έχει δίκιο, θεωρώ μάλλον χλωμό να γίνουν γνωστές οι λεπτομέρειες του κειμένου. Δεν ξέρω προσεχώς αν η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ αλλάξει στάση. Προς το παρόν πάντως επισημαίνει ότι η δημοσιοποίησή της βαραίνει τον συγγραφέα και όχι τον παραλήπτη, ενώ όσοι είχαν ζήσει από κοντά τα γεγονότα θυμήθηκαν ότι η επιστολή είχε φτάσει στα γραφεία του κόμματος από τον αστυνομικό του κ. Λοβέρδου σε χρόνο σχεδόν παράλληλο με την ανακοίνωση περί παραίτησης στον Τύπο.

Θα πόνταρα τα λεφτά μου στο ότι η επιστολή θα δημοσιοποιηθεί από τον Λοβέρδο και ίσως αρκετά σύντομα...