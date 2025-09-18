Το «συμπόσιο της Παλλήνης» - Η κεντροαριστερά δίνει ραντεβού σε οινοποιείο για το μέλλον του χώρου

Να κρατήσουν «ζεστή» την υπόθεση της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων, επιχειρούν στελέχη του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, υπό την «επίβλεψη» της Λούκας Κατσέλη και εν αναμονή των αποφάσεων του Αλέξη Τσίπρα.

Ωστόσο, στον ευρύτερο χώρο της «Κυβερνώσας Αριστεράς» θεωρούν ότι ο χρόνος των «συγκολλήσεων» εξέπνευσε. Όλοι, σχεδόν, αναγνωρίζουν ότι το μέλλον της παράταξης είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη διαφαινόμενη επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο και πως οι προσπάθειες κάποιον κύκλων να του βάλλουν «τρικλοποδιές», θα είναι καταδικασμένες εν τη γενέσει τους.



Το «συμπόσιο» στο οινοποιείο



Την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η μεγαλύτερη και σίγουρα μια από τις πιο ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις των τελευταίων δύο ετών, στην ευρύτερη Κεντροαριστερά. Στο οινοποιείο Πέτρου, στην Παλλήνη, θα συζητήσουν για το μέλλον του χώρου στελέχη από ολόκληρο το προοδευτικό «φάσμα», αν και οι προσδοκίες είναι ιδιαιτέρως χαμηλές, πλέον.



Πιο συγκεκριμένα, στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί από την «Πρωτοβουλία Ανατολικής Αττικής για τη σύγκλιση των Προοδευτικών Δυνάμεων», θα λάβουν μέρος οι Γιώργος Καραμέρος και Διονύσης Τεμπονέρας, από τον ΣΥΡΙΖΑ, από το ΠΑΣΟΚ το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, Γιώργος Μπουλμπασάκος, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος από τη Νέα Αριστερά, ο επικεφαλής του «Κόσμος», Πέτρος Κόκκαλης και η Λούκα Κατσέλη.

Ωστόσο, αν και όλοι εκτιμούν ότι με κάποιο τρόπο η συζήτηση για τη συνεργασία της όλης Κεντροαριστεράς θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή, αντιλαμβάνονται ότι η συγκυρία δεν είναι με το μέρος τους. Διότι καταναλώθηκε μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο τους προηγούμενους δέκα μήνες και οι τότε προσπάθειες δεν «καρποφόρησαν».

Αν ο χώρος είχε καταφέρει να «σμίξει» ξανά, πέρσι τον Δεκέμβριο, όταν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά στήριξαν από κοινού τη Λούκα Κατσέλη για την Προεδρεία της Δημοκρατίας, τώρα ίσως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Τώρα, όμως, φαίνεται πως οι προοδευτικοί πολίτες έχουν στρέψει το βλέμμα τους αλλού.



«Όχι» χωρίς τον Τσίπρα



Και συγκεκριμένα, στον Αλέξης Τσίπρας. Το ίδιο, λίγο, πολύ, συμβαίνει και με τα στελέχη όλων των δυνάμεων που έχουν ως «κοιτίδα» τον ΣΥΡΙΖΑ της περιόδου 2012-2023. Ακόμα και εκείνοι που διατηρούν επιφυλάξεις σχετικά με το πιο «κεντρώο» προφίλ με το οποίο έχει εμφανιστεί ο πρώην πρωθυπουργός, αναγνωρίζουν ότι τα πάντα θα εξαρτηθούν από τις κινήσεις του.



Σύμφωνα με πληροφορίες του Flash.gr, αρκετοί από τους συμμετέχοντες στο «συμπόσιο» της Παλλήνης, θα επιχειρήσουν να καταστήσουν σαφές ότι η όποιες συζητήσεις ή πρωτοβουλίες υπάρξουν, δεν θα πρέπει να είναι αντιπαραθετικές με τις κινήσεις Τσίπρα.



«Πάγωσαν» με τη Λούκα



Στην παραπάνω εκδήλωση, η παρουσία της Λούκας Κατσέλη έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Διότι χαίρει του σεβασμού ολόκληρης της παράταξης, αλλά και γιατί προσπάθησε όλο το προηγούμενο διάστημα να κρατήσει «ζωντανή» τη συζήτηση για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, με δικές της πρωτοβουλίες.

ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, της το έδειξαν έμπρακτα, προτείνοντας τη για Πρόεδρο της Δημοκρατίας – ασχέτως με την αστεία επιλογή που επέβαλε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΕΑΡ, η πλειοψηφία του κόμματος, κατά την τέταρτη και τελευταία ψηφοφορία.

Όμως, τόσο στην Κουμουνδούρου, όσο και στην Πατησίων, αρκετοί «πάγωσαν» με τα όσα δήλωσε πριν από μερικές ημέρες στο Action24, όταν και ισχυρίστηκε ότι από την πιθανή επιστροφή Τσίπρα, ευνοημένος θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.