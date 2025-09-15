Ο Ανδρουλάκης... ξέχασε εντέχνως τον «νόμο Κατσέλη»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, στη Θεσσαλονίκη, έκανε τολμηρά οικονομικά ανοίγματα, με τον Παύλο Μαρινάκη να μιλάει για «πράσινο Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης».

Βέβαια, εμένα δεν είναι το θέμα μου ο καβγάς Μαξίμου-Χαριλάου Τρικούπη, αλλά η «αμνησία» του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.Α νάμεσα στις εξαγγελίες του, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μίλησε για επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμούς – που εμένα με βρίσκει σύμφωνο, έτσι;

Το θέμα, όμως, είναι ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στον νόμο του ΠΑΣΟΚ του 2010 που παρείχε προστασία επί μια σχεδόν δεκαετία, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στη Λούκα Κατσέλη, στην υπουργό, δηλαδή, που έφτιαξε τον εν λόγω νόμο.

Άλλωστε, όλοι ως «νόμο Κατσέλη» τον γνωρίζαμε. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πιστέψω ότι το έκανε για μην αναφερθεί στο πρόσωπο της, επειδή έχει αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ…