Η επόμενη ημέρα της ΔΕΘ και τα πέντε μηνύματα του Ανδρουλάκη

Tα χαμόγελα στα πρόσωπα των στελεχών της Χαριλάου Τρικούπη, έκρυβαν την κόπωση ενός γεμάτου τετραημέρου αλλά ήταν ενδεικτικά της ικανοποίησης για το αποτέλεσμα της επίσκεψης του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη.

Όπως έλεγαν χαρακτηριστικά στον απολογισμό τους, μια δυναμική παρουσία του προέδρου που δεν άφησε σχεδόν τίποτα αναπάντητο στη συνέντευξη Τύπου και ένα αναλυτικό κυβερνητικό πρόγραμμα τομών και μεταρρυθμίσεων κατατέθηκε ενώπιον του ελληνικού λαού. Αυτά είναι τα πολιτικά κέρδη σε μια συγκυρία – ορόσημο για το ΠΑΣΟΚ, καθώς είχαν καλλιεργηθεί ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες.

Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι παρόμοια ικανοποίηση εκφραζόταν και από πηγές προσκείμενες σε πρόσωπα της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, που συνήθως φείδονται ευμενών σχολίων.

Ο κ. Ανδρουλάκης, αρκετά ευδιάθετος και αποφασιστικός στα λεγόμενά του, εξέπεμψε μια αχτίδα αισιοδοξίας για την επόμενη ημέρα, χωρίς να παραγνωρίζει ότι τα δύσκολα είναι μπροστά και οι αντιξοότητες για το κόμμα του ακόμη πολλες.

«Αν ρωτάτε για την αισιοδοξία μου: Είχα, μία ευθύνη: Να παρουσιάσω στον ελληνικό λαό κάτι που να δημιουργήσει εμπιστοσύνη, ελπίδα και προοπτική. Το έκανα και περιμένω την ανταπόκριση των πολιτών στις επόμενες εθνικές εκλογές για να κάνουμε μαζί πράξη την πολιτική αλλαγή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία», σημείωσε.

Πέντε ήταν τα βασικά μηνύματα που επιχείρησε να στείλει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μέσα από τη ΔΕΘ: Πρώτον, ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, τη οποία μόνο το κόμμα του μπορεί να πετύχει, διαθέτοντας κυβερνητικό πρόγραμμα και στελέχη να το εφαρμόσουν.

Δεύτερον, το καθαρό αίτημα για εκλογές που διατύπωσε ανοιχτά για παρθενική φορά, καθώς όλες τις προηγούμενες το έκανε εμμέσως και χωρίς ένταση.

Τρίτον, η προσπάθεια να δείξει ότι είναι έτοιμος να ηγηθεί μιας κυβέρνησης, κάτι που σχετίζεται με την ανάγκη τόνωσης του πρωθυπουργικού προφίλ, στο οποίο υστερεί

Τέταρτον, αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Ανδρουλάκης θέλησε να καταστήσει σαφές ότι δεν τον φοβάται ούτε ο ίδιος ούτε το ΠΑΣΟΚ και να διαχωρίσει την πολιτική του διαδρομή από εκείνη του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Και πέμπτον, στο θέμα των συνεργασιών, να αποκλείσει από τώρα κατηγορηματικά ότι θα συγκυβερνήσει με τη ΝΔ αλλά να αφήσει παράθυρο μετεκλογικών συζητήσεων με άλλα κόμματα για να προκύψει κυβέρνηση, αρκεί το ΠΑΣΟΚ να πάρει έστω με μία ψήφο την πρωτιά και οι συμπράττοντες μαζί του να αποδεχτούν το πρόγραμμά του

Η προσμονή και το άγχος που διακατέχει τώρα άπαντες στην Χαριλάου Τρικούπη, ηγεσία, βουλευτές και στελέχη είναι το αν τα όσα σημαντικά ειπώθηκαν το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη θα αποτυπωθούν θετικά από τους πολίτες και στις δημοσκοπήσεις που θα δημοσιευτούν προσεχώς.