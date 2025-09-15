Οι τρεις συν μία ηχηρές απουσίες από τον Ανδρουλάκη (που απασχόλησαν τους πασόκους)

O Γιώργος Παπανδρέου (απουσίαζε στο εξωτερικό), ο Ευάγγελος Βενιζέλος (αν και εντός έδρας ως Θεσσαλονικιός), o Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος (σύμφωνα με πληροφορίες μια κοινωνική υποχρέωση τον κράτησε στην Αρκαδία) και o Χάρης Καστανίδης (άγνωστοι οι λόγοι) ήταν τρεις από τους απόντες της ΔΕΘ στην ομιλία του Νίκου Aνδρουλάκη, για τους οποίους έγιναν συζητήσεις στα πράσινα πηγαδάκια.

Ο περισσότερο δικαιολογημένος ο πρώην πρωθυπουργός, αν και απουσίαζε και από το Ζάππειο για την 3η Σεπτέμβρη, γεννώντας διάφορους συνειρμούς, έστω κι αν δεν ισχύουν...

Κατά τα άλλα, αυτές οι απουσίες κι ενδεχομένως και κανά δύο ακόμη, δεν στάθηκαν ικανές να θολώσουν την εικόνα της πανστρατιάς και της αντεπίθεσης που επιδιώκει το ΠΑΣΟΚ από εδώ και πέρα...