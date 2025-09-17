Να αποσυρθεί η διάταξη για το ΔΣ της ΔΕΘ ζητά ο Σιμόπουλος

Την απόσυρση νομοθετικής ρύθμισης με την οποία αλλάζει η διάρθρωση του ΔΣ της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ζήτησε από την ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ο Στράτος Σιμόπουλος.

Μιλώντας στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή όπου συζητείται το νομοσχέδιο για τα αναπτυξιακά προγράμματα, ο βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης της ΝΔ διατύπωσε σοβαρές ενστάσεις, ζητώντας την απόσυρση του άρθρου 36 που αλλάζει τον τρόπο διορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΘ.

«Σε δύσκολες κοινοβουλευτικές στιγμές στήριξα την κυβέρνηση ακόμα και σε θέματα με τα οποία είχα σημαντικές ενστάσεις. Τώρα όμως δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Κύριε υπουργέ ζητώ να αποσύρετε την επίμαχη διάταξη και να συζητήσετε με τους φορείς για την εξεύρεση μιας μέσης λύσης. Δεν μπορεί σε ζητήματα που είναι η ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου και η επέκταση ή μείωση των εκθεσιακών δραστηριοτήτων της ΔΕΘ η πόλη να απουσιάζει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με όσα είπε, «η ΔΕΘ αποτελεί την ψυχή της πόλης και σήμερα η πόλη δια των φορέων της αδυνατεί να εκχωρήσει αυτή την ψυχή. Η ΔΕΘ δεν είναι ΔΕΗ ούτε καν Εγνατία Οδός ΑΕ για την οποία ο αρμόδιος υφυπουργός ανακοίνωσε ότι κλείνει. Η συναίνεση σήμερα, ουσιαστικά για αντίθεση πρόκειται, πάνω στο επίδικο θέμα του τρόπου διορισμού του ΔΣ της ΔΕΘ είναι πολύ μεγάλη», πρόσθεσε.

Ο ίδιος κάλεσε την ηγεσία του υπουργείου να συζητήσει με τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να βρεθεί μια λύση, λέγοντας πως «δεν υπάρχει λόγος να δημιουργηθεί πάλι στη Θεσσαλονίκη μια εστία έντασης σαν αυτές που η πόλη έχει ζήσει στο παρελθόν. Πιστέψτε με για αυτές τις εντάσεις δεν φταίει πάντα η πόλη. Αρκετές φορές ευθύνεται και ο τρόπος που τα αντιμετωπίζει η κεντρική εξουσία», όπως σημείωσε ενώ σε άλλο σημείο σχολίασε πως έζησε «ακόμη και στη τωρινή διακυβέρνησή μας να διορίζεται από υπουργό σε ΔΣ οργανισμού της πόλης άνθρωπος από την εκλογική του περιφέρεια που έρχεται μια ημέρα τη βδομάδα στη πόλη».

Η συγκεκριμένη διάταξη έχει προκαλέσει την αντίδραση τοπικών φορέων, αλλά και της αντιπολίτευσης, με τον Σωκράτη Φάμελλο να καταγγέλει πως η κυβέρνηση «πετάει έξω από τη διοίκηση της Έκθεσης τους παραγωγικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς της Θεσσαλονίκης».