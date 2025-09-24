Αντιδράσεις για το νέο μοντέλο διοίκησης της ΔΕΘ: Ονομαστική ψηφοφορία ζητούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Αντιδράσεις εξακολουθούν να πυροδοτούν οι προωθούμενες αλλαγές στη διοίκηση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με την αντιπολίτευση να καταγγέλλει αποκλεισμό των παραγωγικών φορέων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με αποτέλεσμα η συμμετοχή τους να περιορίζεται σε μια συμβουλευτική επιτροπή χωρίς εκτελεστικές αρμοδιότητες.

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν προ ολίγου αίτημα ονομαστική ψηφοφορίας επί του επίμαχου άρθρου 36 του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που συζητείται στην Ολομέλεια, ενώ η ρύθμιση είχε προκαλέσει την αντίδραση και του «γαλάζιου» βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης Στράτου Σιμόπουλου ο οποίος μάλιστα ζήτησε την απόσυρσή της.

«Στήριξα την κυβέρνηση σε δύσκολες στιγμές. Τώρα, όμως, δεν μπορώ», είχε σημειώσει ο βουλευτής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή, προσθέτοντας πως «η ΔΕΘ είναι η ψυχή της πόλης», και η Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να εκχωρεί αυτή την ψυχή στην Αθήνα.

Πάντως, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης έφερε νομοτεχνική βελτίωση στη διάταξη, με την οποία αυξάνεται ο αριθμός των μελών του ΔΣ της ΔΕΘ κατά δύο μέλη και πλέον ορίζεται ότι θα συμμετάσχει εκπρόσωπος του Δήμου και εκπρόσωπος της Περιφέρειας.