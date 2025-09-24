«Κάποιοι θέλουν να κοντύνουν τη ΔΕΘ»

Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι της ΔΕΘ και της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ εκεί, η οποία γέμισε με ικανοποίηση άπαντες στη Χαριλάου Τρικούπη και αποτυπώθηκε ως θετικό κλίμα και στις δημοσκοπήσεις και ορισμένα κορυφαία στελέχη του, άρχισαν πάλι να κάνουν νερά...

Ο Παύλος Γερουλάνος έδειξε να δίνει διορία δύο μηνών στο Νίκο Ανδρουλάκη για να ξεκολλήσει η «βελόνα» των δημοσκοπήσεων. Ασχετα αν μετά προσπάθησε να ανασκευάσει, λέγοντας ότι η «βελόνα» θα κουνηθεί προς τα πάνω, αρκεί όλοι να δώσουν αγώνα για το πρόγραμμα, όπως κάνει και εκείνος, η προειδοποίηση ήταν σαφής.

Ο Χάρης Δούκας από την πλευρά του, έχει κολλημένη τη δική του «βελόνα» στο να μην υπάρξει συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ. Βέβαια, ο Ανδρουλάκης το έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους, το δήλωσε ευθαρσώς και χθες στο Action24 και τον Σεραφείμ Κοτρώτσο, ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση και η ΝΔ πρέπει να πάει στην αντιπολίτευση για να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή.

«Δεν έχω να απαντήσω σε ζητήματα που έχουν απαντηθεί, οι μάχες που δίνω είναι κοινωνικές όχι εσωκομματικές, πρέπει να εργαστούμε όλοι το πρόγραμμά μας να πάει παντού, το ΠΑΣΟΚ ανέβηκε αμέσως στο 15% μετά τη ΔΕΘ», ήταν οι βασικές φράσεις που θεωρήθηκαν αιχμές προς όσους εμμέσως πάνε να δημιουργήσουν εσωτερικό ζήτημα.

Πάντως, η ερμηνεία, που δεν είπε δημόσια ο Ανδρουλάκης για ευνόητους λόγους, αλλά μου μετέφερε συνομιλητής του όταν τον ρώτησα σχετικά, ήταν ότι όσοι θέτουν επιμέρους ζητήματα «την ώρα της μεγάλης μάχης για το ΠΑΣΟΚ, έχουν απώτερο σκοπό να ''κοντύνουν'' τη ΔΕΘ». Ε, εντάξει, όχι μόνο τη ΔΕΘ αλλά και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αυτά πάνε πακέτο...