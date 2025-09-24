ΠΑΣΟΚ: Περίεργη κινητικότητα από τους διεκδικητές της ηγεσίας - Με «μέτρο» απαντά ο Ανδρουλάκης

Μια αλληλουχία γεγονότων τα τελευταία 24ωρα που περιλαμβάνουν παρεμβάσεις και δηλώσεις από κορυφαία στελέχη, τα οποία επιχειρούν να στείλουν διάφορα μηνύματα προς την ηγεσία, φέρνουν εκ νέου στην επιφάνεια μια περίεργη κινητικότητα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Την ώρα που το ΠΑΣΟΚ αναζητά τα σωστά πατήματα, ώστε να κάνει το άλμα, κεντρικοί παράγοντες της Χαριλάου Τρικούπη (οι περισσότεροι πρώην διεκδικητές της ηγεσίας), δείχνουν να θέλουν -ο καθένας από την οπτική- να κατευθύνουν στα μέτρα τους τις επιλογές του Νίκου Ανδρουλάκη ή να του στείλουν προειδοποιητικές βολές.

Μετά τον Γερουλάνο, η Διαμαντοπούλου

Χαρακτηριστικές στο πλαίσιο αυτό ήταν οι επισημάνσεις της Άννας Διαμαντοπούλου σε κομματική εκδήλωση στο Κιλκίς την περασμένη Παρασκευή όπου έσπευσε προλάβει το ΠΑΣΟΚ από το ενδεχόμενο να υποκύψει στις σειρήνες του λαϊκισμού και της αποσταθεροποίησης, χρησιμοποιώντας μάλιστα τη φράση ότι «δεν πρέπει να γίνουμε ούτε Καρυστιανού ούτε Κωνσταντοπούλου».

Η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ αναφερόμενη στο πολιτικό κλίμα, (το οποίο γίνεται ξανά τεταμένο και λόγω της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα υπέρ της εκταφής του παιδιού του), έκανε αναδρομή στις κινητοποιήσεις για την τραγωδία των Τεμπών σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι:

«Έγινε το “Δεν έχω Οξυγόνο”, μαζεύτηκε ένα εκατομμύριο κόσμος, δημιουργήθηκε ξαφνικά η Κωνσταντοπούλου», για να υποστηρίξει ότι αυτή είναι η χειρότερη μορφή λαϊκισμού, «που την είδαμε επί Τσίπρα». Η κ. Διαμαντοπούλου κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να διατηρήσει την πολιτική ισορροπία στο σύστημα και όπως συμπλήρωσε «εμείς θέλουμε μια χώρα με πολιτική ηρεμία», ενώ θύμισε ότι η Ελλάδα έζησε «τις γροθιές, τις φωνές και να σπάζουμε τζάμια και να βρίζουμε τους αντιπάλους, με τον ΣΥΡΙΖΑ».

Οι κινήσεις Δούκα

Στον αντίποδα αυτών των απόψεων της «μετριοπαθούς κεντρώας» Άννας Διαμαντοπούλου, που ορισμένοι καχύποπτα κατηγορούν ότι θα μπορούσε να πάει το ΠΑΣΟΚ σε νέα συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, βρίσκονται οι θέσεις του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, ο οποίος επισκέφθηκε πρόσφατα τον πατέρα απεργό πείνας, ενώ τη Δευτέρα σε εκδήλωση απονομής του Βραβείου Ειρήνης «Νίκος Νικηφορίδης» στη Μάγδα Φύσσα και τη Μαρία Καρυστιανού, τόνισε ότι «το έγκλημα των Τεμπών δεν μπορεί να κρυφτεί κάτω από το χαλί», εκφράζοντας επίσης αλληλεγγύη στον αγώνα του Πάνου Ρούτσι.

Σε σχέση με το μετεκλογικό σκηνικό, είναι γνωστό ότι ο κ. Δούκας ζητά να αποκλειστεί και με απόφαση συνεδρίου το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ.

Είχαν προηγηθεί τα άτυπα τελεσίγραφα του Παύλου Γερουλάνου (αναδιπλώθηκε στη συνέχεια) προς το Νίκο Ανδρουλάκη, για το «λίγο χρόνο» που έχει το ΠΑΣΟΚ και «αν δεν κουνήσει η βελόνα τους επόμενους δύο μήνες, θα έχουμε πρόβλημα να επικοινωνήσουμε τις θέσεις μας μέχρι τις εκλογές».

Ο Ανδρουλάκης- επί του παρόντος -απαντά με «μέτρο»

Μπροστά σε όλη αυτή την εσωστρεφή κινητικότητα η Χαριλάου Τρικούπη απαντά ότι προέχει η προώθηση του προγράμματος της ΔΕΘ και όλα τα στελέχη, αντί να αναλώνονται σε επικρίσεις και νουθεσίες, οφείλουν να δώσουν μαζικά τον αγώνα στην κοινωνία. Το βράδυ της Τρίτης ο Νίκος Ανδρουλάκης (Action24) σήκωσε το γάντι που του πέταξαν με δημόσιες τοποθετήσεις τους οι κ.κ. Γερουλάνος και Δούκας, δηλώνοντας ότι δεν έχει να απαντήσει οτιδήποτε και σε κανένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, διότι -όπως σημείωσε- αυτά είναι ζητήματα, τα οποία έχουν ήδη απαντηθεί.

«Η απόφαση ότι είναι μονόδρομος η νίκη απέναντι στη ΝΔ και η πολιτική αλλαγή, έχει απαντηθεί. Άρα, εδώ, ακούω ερωτήματα που δεν χρειάζεται να μπαίνουν στον δημόσιο διάλογο, διότι έχουν απαντηθεί και από μένα και από τα όργανα του ΠΑΣΟΚ», πρόσθεσε και κάλεσε τους πάντες «να κινηθούν στην κατεύθυνση που θέλει ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ. Αυτό το πρόγραμμα να είναι το ευαγγέλιο της νίκης των επόμενων εκλογών. Και όλα τα στελέχη πρέπει να δώσουν αυτόν τον αγώνα», ενώ για το ζήτημα της θεσμικής συλλογικής λειτουργίας είπε ότι «στο ΠΑΣΟΚ όλο το καλοκαίρι δούλεψαν 34 τομείς πολιτικής, εκατοντάδες άνθρωποι εργάστηκαν για να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα κοστολογημένο, με μεταρρυθμίσεις».

Η παρέμβαση της Άννας Διαμαντοπούλου

