Παύλος Γερουλάνος: Αλλαγές σε όργανα και πρόσωπα μετά το συνέδριο - Οι αιχμές σε Ανδρουλάκη

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος, μιλώντας στο Action 24, άφησε σαφείς αιχμές για την πορεία του κόμματος, τονίζοντας την ανάγκη για αλλαγή στρατηγικής και προσώπων μετά από ένα συνέδριο ουσίας. Οι δηλώσεις του έρχονται εν μέσω μιας εσωκομματικής κόντρας που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον πρόεδρο, Νίκο Ανδρουλάκη, και στελέχη όπως ο ίδιος, ο Χάρης Δούκας και η Άννα Διαμαντοπούλου, με αφορμή τα χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά.

Η κριτική και η απάντηση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ

Ο Παύλος Γερουλάνος σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας στις κατηγορίες του Νίκου Ανδρουλάκη πως οι δηλώσεις του δημιουργούν εσωστρέφεια, λέγοντας πως το θέμα του χρόνου το «συμμεριζόμαστε όλοι». Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν μπορεί να σιωπά κανένα στέλεχος που έχει απόψεις και αγωνίες. «Δεν είναι αμφισβήτηση του αρχηγού», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως τα πολιτικά στελέχη κρίνονται από τον τρόπο με τον οποίο πράττουν και πως η δουλειά τους είναι να βγουν έξω και να παλέψουν για το κόμμα. «Αν δεν προχωρήσουμε προς συνέδριο ουσίας τότε πρέπει να δούμε την στρατηγική μας ξανά», είπε χαρακτηριστικά.

Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται ένα συνέδριο ουσίας που θα ενεργοποιήσει τη βάση, ώστε να μπορέσει να πείσει τη μεγάλη δεξαμενή των αναποφάσιστων ψηφοφόρων. Σε αυτό το πλαίσιο, έθεσε ζήτημα ανανέωσης, λέγοντας ότι «μετά το συνέδριο θα πρέπει να αλλάξουν τα όργανα και κάποια πρόσωπα στην ηγετική ομάδα». Ωστόσο, ο Γερουλάνος διέψευσε ότι το θέμα είναι μόνο προσωπικό, τονίζοντας πως χρειάζεται μια ηγετική ομάδα που θα πείθει ότι το πρόγραμμά τους μπορεί να γίνει πράξη.

Αναφερόμενος στην πιθανή δημιουργία νέων κομμάτων, όπως αυτά του Αλέξη Τσίπρα ή της Μαρίας Καρυστιανού, εξέφρασε την ανησυχία του ότι θα τραβήξουν τα φώτα της δημοσιότητας, καθιστώντας ακόμα πιο δύσκολο για το ΠΑΣΟΚ να παρουσιάσει το πρόγραμμά του.

Σκληρή κριτική για την Τουρκία και τα Τέμπη

Σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, ο κ. Γερουλάνος υποστήριξε ότι η Τουρκία «κάνει τη δουλειά της», αλλά διερωτήθηκε πότε η ελληνική κυβέρνηση θα αναλάβει πρωτοβουλίες. Έκανε λόγο για «πολύ κακό σημάδι» το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι έχουν χάσει τις προτεραιότητές τους απέναντι στην Τουρκία, την οποία χαρακτήρισε ως διαμεσολαβητή. Τέλος, για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη και την απεργία πείνας του πατέρα Πάνου Ρούτσι, δήλωσε ότι του κάνει εντύπωση πόσο καθυστερεί το σύστημα σε αιτήματα όπως αυτό της εκταφής.