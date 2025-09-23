Αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ από τα «καμπανάκια» Γερουλάνου και τη «βελόνα» των δημοσκοπήσεων

Μεγάλη αναταραχή στα ύδατα της Χαριλάου Τρικούπη προκαλούν οι δηλώσεις που έκανε ο Παύλος Γερουλάνος στο πλαίσιο κομματικής εκδήλωσης στην Αριδαία όπου έδειξε να θέτει στο Νίκο Ανδρουλάκη ένα τελεσίγραφο δύο μηνών για να πάρει τα πάνω του το ΠΑΣΟΚ, διαφορετικά -όπως είπε- «θα έχουμε πρόβλημα».

Απευθυνόμενος σε κομματικό ακροατήριο, ο βουλευτής και πρώην διεκδικητής της ηγεσίας, υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ λίγο χρόνο μπροστά του και αν δεν καταφέρει να ανακάμψει το επόμενο διάστημα, ο στόχος που έχει θέσει για νίκη στις εκλογές δεν πρόκειται να υλοποιηθεί.

Στην ίδια ομιλία έβαλε επίσης και ζήτημα λειτουργίας των οργάνων, τα οποία είτε δεν έχουν συγκροτηθεί εν αναμονή του συνεδρίου είτε συνεδριάζουν αραιά, όπως το Πολιτικό Κέντρο.

Στις επίμαχες δηλώσεις του ανέφερε:

«Δεν λέω ότι όλα πάνε καλά, θα ήθελα να δω το κόμμα να λειτουργεί με όλα του τα όργανα για να μπορούμε να πείσουμε ότι αύριο θα είμαστε εμείς οι θεσμικοί που θα υπερασπιστούμε τους θεσμούς- για να μην μας πει κανείς πως θα υπερασπιστείτε τους αν δεν λειτουργείτε μέσα στο κόμμα σας. Δεν λέω ότι όλα πάνε καλά, αλλά αυτή την στιγμή που μιλάμε αν δεν εκφράσουμε εμείς αυτόν τον κόσμο, θα γεννηθούν πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε που θα καταλήξουν. Και μπορώ να σας πω ότι όσο συζητάμε, στην Ελλάδα δεν κυκλοφορεί μόνο ρωσικό χρήμα στα πολιτικά κόμματα, έχει αρχίσει και κυκλοφορεί και αμερικάνικο. Και ο σκοπός αυτών των χρημάτων είναι να χρηματοδοτήσουν μικρούς Τραμπ. Και έχουν κοινό. Άρα η δική μας δουλειά όπως είπε ο γραμματέας, είναι παίρνουμε την καλή παρουσία της ΔΕΘ, του προέδρου και την πάμε σε όποιον είναι διαθέσιμος να ακούσει, δυστυχώς πια έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο, αν δε κουνήσει η βελόνα τους επόμενους δύο μήνες, θα έχουμε πρόβλημα να επικοινωνήσουμε τις θέσεις μας μέχρι τις εκλογές, τώρα είναι η ώρα, τα κοινά είναι τεράστια που περιμένουν από εμάς, μέσα σε αυτό το πλαίσιο είμαι εγώ εδώ και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θεωρώ πολύ πιο σημαντικό να απαντήσω σε ερωτήσεις σας από το να μιλάω μία ώρα».

Προσπάθησε να «μαζέψει» τη δήλωση

Πρόκειται για δηλώσεις που έδωσαν την εντύπωση ότι ο Παύλος Γερουλάνος θέτει εμμέσως πλην σαφώς ζήτημα ηγεσίας στο Νίκο Ανδρουλάκη, με απώτατη προθεσμία το επόμενο δίμηνο για να κάνει το ΠΑΣΟΚ το άλμα που ακόμη δεν έχει πραγματοποιήσει στις δημοσκοπήσεις.

Το πρωί ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στην τηλεόραση (OPEN) προσπάθησε με τον τρόπο του να ανασκευάσει και να εξηγήσει ότι πρώτον, δε θέτει θέμα ηγεσίας, δεύτερον, δεν δίνει δίμηνη διορία στον κ. Ανδρουλάκη και τρίτον, ότι η αναφορά του στη βελόνα των δημοσκοπήσεων δεν είχε σκοπό την άσκηση κριτικής αλλά να επισημάνει την ευκαιρία που θεωρεί ότι ανοίγεται για το ΠΑΣΟΚ στην παρούσα συγκυρία.

«Αυτό το οποίο έλεγα σε κομματικά στελέχη ήταν ότι το παράθυρο που έχουμε είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτή την ώρα διότι καταρρέει η ΝΔ στην ανοχή του κόσμου, ζητάει την αλλαγή της, εμείς παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη το οποίο μπορούμε να υποστηρίξουμε και είναι σημαντικό να βγούμε όλοι έξω όπως έκανα και εγώ στην Αριδαία και να υποστηρίξουμε αυτό το πρόγραμμα, τώρα είναι η ώρα γιατί αλλιώς όσο δεν αλλάζει, θα υπάρξουν ευκαιριακές «λύσεις», που δε δίνουν πραγματική λύση, προχθές ήταν η κ. Κωνσταντοπούλου, χθες ήταν ο κ. Τσίπρας, αύριο μπορεί να είναι η κ. Καρυστιανού, βλέπω ότι τη μετράνε στις δημοσκοπήσεις, αύριο μπορεί να είναι κόμματα που δεν τα έχουμε δει να εμφανίζονται», είπε και εξήγησε:

«Αυτό λέω να βγούμε να στηρίξουμε το έργο του ΠΑΣΟΚ, το πρόγραμμά του, να πάμε παντού να το μεταδώσουμε για να ξέρει ο καθένας τι πρεσβεύει, η φράση μου τελειώνει με το εξής: αν νομίζετε ότι εμείς φοβόμαστε τις δημοσκοπήσεις εγώ θα σας πω ότι αυτός που φοβάται την κάλπη είναι η ΝΔ, το πραγματικό τεστ είναι η κάλπη, όχι οι δημοσκοπήσεις, επειδή ο κόσμος ζητάει πολιτική αλλαγή. Γι’ αυτό για εμάς είναι μια πολύ κρίσιμη περίοδος, τον κόσμο που αναζητεί μια λύση να τον πείσουμε με το πρόγραμμά μας, για να γίνει αυτό πρέπει να είναι εύφορο το έδαφος και δεν υπήρχε ποτέ πιο εύφορο έδαφος από τώρα, αυτή είναι η δουλειά μας, τώρα είναι μία ευκαιρία, αν βγούμε έξω και παλέψουμε η βελόνα θα κουνήσει, δε θα μείνει κολλημένη η βελόνα, έχετε δει πολλούς ανθρώπους να δίνουν τη μάχη όπως εγώ για να ανέβει το ΠΑΣΟΚ, αν μου πείτε ναι πείτε μου και τα ονόματα».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παραχωρεί το βράδυ συνέντευξη στο Action24 όπου είναι βέβαιο ότι θα ερωτηθεί από τον Σεραφείμ Κοτρώτσο.