Η γενναιοδωρία Γερουλάνου για Ανδρουλάκη και οι εισηγήσεις (;) για άλλον υποψήφιο πρωθυπουργό

Ιδιαίτερα γενναιόδωρος ήταν στους χαρακτηρισμούς του για την παρουσία του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ ο Παύλος Γερουλάνος. «Ήταν η ΔΕΘ που χαρακτηρίστηκε το πάνδημο πλέον αίτημα για την πολιτική αλλαγή στη χώρα. Προχωράμε με συγκεκριμένο κυβερνητικό σχέδιο για το κράτος, την οικονομία, την κοινωνία. Τώρα ακόμη περισσότερη. Τώρα ακόμα περισσότερη δουλειά, δουλειά, δουλειά», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ, την οποία συνόδευσε με πλάνα από τις επισκέψεις του στα περίπτερα και την ομιλία με το Νίκο Ανδρουλάκη στο Βελλίδειο.

Μάλιστα, πηγή που εμπιστεύομαι, μου μετέφερε ότι μίλησε με θερμά λόγια για την παρουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη και σε όλες τις συζητήσεις που έκανε με τα συντρόφια του στη Θεσσαλονίκη.

Οφείλω να παρατηρήσω ότι ο Παύλος, σε σχέση με άλλους πρώην διεκδικητές του πράσινου θρόνου, ακολουθεί μια έξυπνη και σωστή τακτική. Στηρίζει τον πρόεδρο, δεν αφήνει αιχμές δημόσια, δε διαφοροποιείται κάθε τρεις και λίγο, δείχνει να πιστεύει στην προσπάθεια το ΠΑΣΟΚ να πετύχει τους στόχους του.

Είμαι δε βέβαιος ότι δεν ισχύουν ορισμένες φήμες που έφτασαν στα αυτιά μου, ότι άνθρωποι στο περιβάλλον του, εισηγούνται το ΠΑΣΟΚ να πάει στις εκλογές με τον Ανδρουλάκη πρόεδρο (ως έχει δηλαδή), όμως με άλλο πρόσωπο για υποψήφιο πρωθυπουργό, υποτίθεται για να έχει καλύτερες πιθανότητες να γίνει κυβέρνηση.

Αν χρειαστεί θα επανέλθω.