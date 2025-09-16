«Δηλητήριο» από το ΠΑΣΟΚ για τον Λοβέρδο: «Προφανώς ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης»

Λίγες ώρες μετά από την επισημοποίηση της προσχώρησης του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ, η Χαριλάου Τρικούπη πήρε θέση με ένα «δηλητηριώδες» σχόλιο για τον πρώην υπουργό και υποψήφιο για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ.

Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη σχολίασαν:

«Ο Πρωθυπουργός που το 2021 επιχείρησε να χειραγωγήσει τις εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ οργανώνοντας τις παράνομες υποκλοπές, υποδέχτηκε σήμερα τον κ. Λοβέρδο.

Το 2023 μετά τη μη εκλογή του ο κ. Λοβέρδος αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ, το 2024 ίδρυσε κόμμα πριν τις ευρωεκλογές με μοναδικό στόχο να στερήσει από το ΠΑΣΟΚ τη δεύτερη θέση και τον τελευταίο χρόνο περιφέρεται στα κανάλια αποθεώνοντας την κυβέρνηση και στηρίζοντας τις άθλιες αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις της.

Προφανώς, κ. Μητσοτάκη, ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης».

Η προσχώρηση στη ΝΔ

Το Flash, επικοινώνησε με τον πρώην υπουργό, ο οποίος θα είναι υποψήφιος με το «γαλάζιο» ψηφοδέλτιο στο Νότιο Τομέα.

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρόεδρο των «Δημοκρατών» Ανδρέα Λοβέρδο και στελέχη του κόμματος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλωσόρισε τον κ. Λοβέρδο και τα στελέχη των «Δημοκρατών» στη Νέα Δημοκρατία λέγοντας: «Καλωσορίζουμε στη Νέα Δημοκρατία τον καθηγητή Ανδρέα Λοβέρδο και στελέχη των Δημοκρατών. Ό ίδιος δεν χρειάζεται συστάσεις, καθώς έχει ήδη μακρά πορεία στην πολιτική. Ενώ η παράταξή μας έχει αποδείξει ότι κρατά ανοιχτές τις πόρτες της σε κάθε δύναμη που πιστεύει στην ισχυρή, σύγχρονη, δημοκρατική και ευρωπαϊκή Ελλάδα.



Μακριά από ταμπέλες και δόγματα, λοιπόν, ενώνουμε τις προσπάθειές μας για μια καλύτερη ζωή των πολιτών και ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα. Ιδίως σε μία διεθνή συγκυρία αβεβαιότητας που επιβάλλει ενότητα, συνεργασία και εσωτερική πολιτική σταθερότητα. Ανδρέα, καλή αρχή και καλή δύναμη».



Από την πλευρά του ο Ανδρέας Λοβέρδος τόνισε: «Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα.»

Αξίζει να σημειωθεί πως ο ίδιος ο Ανδρέας Λοβέρδος είχε δηλώσει στο Action 24 πως τον Σεπτέμβριο θα επανερχόταν δριμύτερος στην πολιτική σε συνεργασία με μεγάλο κόμμα, κάτι που προανήγγειλε ουσιαστική τη σημερινή εξέλιξη.