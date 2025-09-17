Λοβέρδος: Θα δώσω μάχη σταυρού, δεν πήγα ΝΔ «για να πάρω» - Τον Ιούνιο το deal με τον Μητσοτάκη

Στην πρώτη του εμφάνιση μετά την είδηση της προσχώρησής του στη Νέα Δημοκρατία, ο Ανδρέας Λοβέρδος εξήγησε το πρωί της Τετάρτης (17/9) τους λόγους για τους οποίους επέλεξε την κυβερνητική παράταξη για το επόμενο βήμα στην πολιτική του καριέρα.

Μεταξύ άλλων, ο πρώην υπουργός, μιλώντας στο ΣΚΑΪ, σχολίασε πως «για μένα κυρίαρχη επιλογή είναι η στήριξη της σταθερότητας» ενώ άσκησε και έντονη κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Παράλληλα, απάντησε για τα σχόλια που είχε κάνει σε βάρος της κυβέρνηση στο παρελθόν ενώ δεν έλειψαν και αποκαλύψεις για το τελικό ραντεβού του με τον Κυριακό Μητσοτάκη.

Ξεκινώντας, ο Ανδρέας Λοβέρδος αναφέρει «εγώ έκανα μια αρχή που θα τη στηρίξω, θα δώσω μάχη σταυρού στον Νότιο Τομέα. Δεν πήγα στη ΝΔ για να πάρω, εγώ θέλω να δώσω στη χώρα μου και έχω κάνει μια πορεία που όσα επιθυμεί ένας πολιτικός, σχεδόν τα έχω πετύχει. Δεν έχω κάτι να κερδίσω από αυτό. Το να υπηρετείς τη χώρα σου και τη σταθερότητα της χώρας σου είναι μια πρόκληση την οποία μέσα μου έχω καθορίσει ως κυρίαρχη» πρόσθεσε ο πρώην υπουργός.

Η πρώτη «κρούση» Μητσοτάκη και το... χρονικό του deal

Όπως ανέφερε ο κ. Λοβέρδος: «Το γιατί τώρα είναι μια απάντηση που δικαιώνει την επιλογή μου, γιατί η δική μου ένταξη δεν έγινε την περίοδο του 41%. Γίνεται στα δύσκολα ή αν θέλετε στα πιο δύσκολα από εκείνη την εποχή».

«Με τον πρωθυπουργό μίλησα μετά τον ανασχηματισμό του Μαρτίου και είχα να μιλήσω από το 2022 που μου είχε τηλεφωνήσει για να με συγχαρεί για τη νίκη μου στην υπόθεση της Novartis. Πριν το 2022, είχαμε να μιλήσουμε από το 2019 που κέρδισε τις εκλογές και τον είχα συγχαρεί. Αυτή ήταν η επαφή. Συναντηθήκαμε αρχές Ιουνίου και εκεί έκλεισε το deal», συνέχισε και επισήμανε πως:

«Είχαμε μιλήσει μετά τον ανασχηματισμό του Μαρτίου, τότε ήταν η αναταραχή με τα Τέμπη και από την πλευρά μου του είχα πει πως αυτό που κυριαρχεί ‘’να φύγει ο Μητσοτάκης και θα δούμε μετά’’, με πάει πίσω στο 2012 και η χώρα δεν μπορεί να το ξαναπεράσει αυτό. Και τότε ήταν η επιλογή μου πως θα στηρίξω τη σταθερότητα της χώρας, την οποία υπηρετεί αυτή τη στιγμή μόνο ένας πολιτικός χώρος, διότι μόνο αυτός διαθέτει τα χαρακτηριστικά εκείνα που μπορεί να εξασφαλίσουν τον χώρο αυτό», συνέχισε.

Η εξήγηση για δηλώσεις κατά της ΝΔ και το σχόλιο για πρόωρες εκλογές

Στη συνέχεια, το πολιτικό στέλεχος (πλέον) της Νέας Δημοκρατίας, κλήθηκε να απαντήσει σε διάφορα σχόλια τα οποία είχε κάνει κατά της κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, στάθηκε στη δήλωση που έχει κάνει στο παρελθόν πως «η ΝΔ εξυπηρετεί τα καρτέλ σε βάρος των πολλών», με τον ίδιο να επισημαίνει ότι «σε ό,τι αφορά τα καρτέλ και τις συνεννοημένες πρακτικές, έχουμε μετά τις εκλογές για το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, δύο πολύ σοβαρές παρεμβάσεις στα ενεργειακά και μια σε δύο φάσεις για τα ζητήματα των τραπεζών από την κυβέρνηση, που για μένα, είναι κομβικό».

Στη συνέχεια, σχολίασε το αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη για εκλογές: «Μου φαίνεται πως δεν στέκει πολιτικά ένας πολιτικός ηγέτης που μετριέται στις δημοσκοπήσεις και τώρα και προ μηνών και πέρυσι και πρόπερσι για την καταλληλότητά του ως πρωθυπουργός και οι πολίτες ανταποκρίνονται με 7%, να ζητάει εκλογές» τόνισε και πρόσθεσε πως «δεν μπορείς να λες για εκλογές όταν μετριέσαι διαρκώς και έχεις κριθεί επανειλημμένα σε εκλογές και ο πολίτης δεν σε βλέπει ως εναλλακτική λύση. Άρα δεν παρέχεις αυτό το οποίο η εκλογική διαδικασία εγγυάται, δηλαδή τη συνέχεια μιας χώρας. Εγώ έκανα μια πολιτική εκλογή που έχει μόνο πολιτικά χαρακτηριστικά, δεν έχει προσωπικά χαρακτηριστικά», κατέληξε.

