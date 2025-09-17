Ο Λοβέρδος έφερε (και) «νοτιά γκρίνιας» σε νεοδημοκράτες βουλευτές

Οι μετεγγραφές, πολλώ μάλλον σε ένα πολιτικό κόμμα, ενίοτε διαταράσσουν τις ισορροπίες και άλλες φορές ξεβολεύουν για να το γράψω όσο πιο κομψά μπορώ.

Μετά την προαναγγελθείσα εν πολλοίς χθεσινή προσχώρηση του πάλαι ποτέ πρωτοκλασάτου στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Λοβέρδου, στη Νέα Δημοκρατία. ενεργοποίησα τις πηγές μου στη γειτονιά μου, στα νότια της Β' Αθήνων – εκεί προορίζεται να δοκιμάσει την εκλογική του τύχη όπως σας ενημέρωσε εγκαίρως χθες ο Μουρελάτος – για να πιάσω κλίμα από τους γαλάζιους παράγοντες.

Εισέπραξα γκρίνια από αρκετούς συνομιλητές μου, λογικό θα πω εγώ, καθώς η αξιοποίηση πρώην Υπουργών και στελεχών του ΠΑΣΟΚ ή έστω πασοκογενών είναι…κόκκινο πανί για ένα σεβαστό τμήμα της γαλάζιας κομματικής βάσης.

«Είναι μία κίνηση κόντρα στο ρεύμα, αντί να μαζεύεις τα δεξιά σου, ξαναπαίρνεις στελέχη από το ΠΑΣΟΚ» ήταν το παράπονο ενός έμπειρου γαλάζιου παράγοντα στα νότια, που διακρίνει…συνωστισμό σε μία εκλογική περιφέρεια, που αυτήν την ώρα αριθμεί 6 εν ενεργεία Υπουργούς και Υφυπουργούς.

Εγώ θα αντιτείνω, πάντως, ότι η χθεσινή κίνηση, είναι απόλυτα συμβατή με το πολιτικό προφίλ του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος εξακολουθεί να θεωρεί πως και η μάχη των επόμενων εκλογών θα κριθεί στο χώρο του Κέντρου, εκεί, όπου εκτός από τους συνήθεις υπόπτους δεν αποκλείεται να υπάρξουν και new entries…