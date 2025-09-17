Τι θέλει να πετύχει ο Μητσοτάκης με τη μεταγραφή Λοβέρδου - Πίεση στον Ανδρουλάκη, μήνυμα σε Τσίπρα

Απολύτως συμβατή με τις διαχρονικές πολιτικές επιλογές του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι σύμφωνα με έμπειρους γαλάζιους παράγοντες η προσχώρηση του πρώην Υπουργού του ΠΑΣΟΚ και δις υποψηφίου προέδρου του Κινήματος, Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία.

Άλλωστε, η συγκεκριμένη μετεγγραφή είχε κατ ουσίαν προαναγγελθεί από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν στις αρχές Ιουνίου από το βήμα της Πολιτικής Επιτροπής είχε φέρει εκ νέου στο προσκήνιο τη στρατηγική της αμφίπλευρης διεύρυνσης με το βλέμμα στο κρίσιμο ορόσημο των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του flash.gr όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα οι δύο πλευρές βρίσκονταν σε ανοιχτή γραμμή με το…φλέρτ να μετατρέπεται σε υπόσχεση γάμου στα μέσα του περασμένου Μαρτίου, μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό.

Τι θέλει να πετύχει ο Μητσοτάκης μέσω του Λοβέρδου

Ούτε η συγκυρία της επισημοποίησης της συμπόρευσης Νέας Δημοκρατίας και του προέδρου των Δημοκρατών, Ανδρέα Λοβέρδου, μοιάζει να είναι τυχαία. Μόλις δύο 24ώρα μετά την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ η χθεσινή εξέλιξη εκπέμπει το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) του Κυριάκου Μητσοτάκη εξακολουθεί να αποτελεί προνομιακό συνομιλητή των κεντρώων δυνάμεων, αλλά και σημαντικού τμήματος του ΠΑΣΟΚ, όπως το θέτει στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού.

Είναι σαφές, εξάλλου, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να πιστεύει ότι ένας από τους καθοριστικότερους παράγοντες για την επικράτηση στις επόμενες εκλογές παραμένει η κυριαρχία στο χώρο του Κέντρου, πολλώ μάλλον που τυχόν επάνοδος του Αλέξη Τσίπρα μέσω της ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα αυξάνει εκ των πραγμάτων τους διεκδικητές μεταβάλλοντας ως ένα βαθμό τουλάχιστον τις σημερινές ισορροπίες.

Πάντως, η αποστροφή του πρωθυπουργού κατά το χθεσινό καλωσόρισμα του Ανδρέα Λοβέρδου στο κυβερνών κόμμα ότι «σε μία διεθνή συγκυρία αβεβαιότητας επιβάλλεται ενότητα, συνεργασία και εσωτερική πολιτική σταθερότητα» υποδηλώνει την πρόθεση του πρωθυπουργού να καταδείξει πως η Νέα Δημοκρατία μπορεί να συνομιλεί και να συμπράττει με δυνάμεις στην ευρύτερη Κεντροαριστερά, την ώρα που η τωρινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ αρνείται έναν εποικοδομητικό διάλογο με το κυβερνών κόμμα, ιδίως σε ένα πολιτικό σκηνικό, που η επίτευξη αυτοδυναμίας δεν μοιάζει προς ώρας τουλάχιστον η πιθανότερη εξέλιξη.

Κέρδη στο Κέντρο, ζημιά στα δεξιά;

Πάντως σε μία συγκυρία, που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί να ανακάμψει, καθώς βρέθηκε για πολλούς μήνες σε θέση άμυνας ελέω τω διαδοχικών κρίσεων της τραγωδίας των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, η συγκεκριμένη κίνηση είναι σαφές ότι ανακατεύει την τράπουλα στο ούτως ή άλλως ανήσυχο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος.

Ούτως ή άλλως σε κάθε προσχώρηση στη ΝΔ στελέχους προερχόμενου από το ΠΑΣΟΚ διατυπώνεται από μέρους του εσωτερικού του κόμματος – με διαφορετική ένταση είναι η αλήθεια κάθε φορά – δυσφορία, αλλά και η ανησυχία περί αλλοίωσης της ιδεολογικοπολιτικής ταυτότητας της παράταξης.

Ο αντίλογος, έτσι όπως τον έχει περιγράψει και άλλες φορές στο παρελθόν ο ίδιος ο πρωθυπουργός είναι πως το 40% των δύο άνετων εκλογικών νικών της ΝΔ κατέστησαν εφικτές μέσω της επικυριαρχίας στο χώρο του Κέντρου. Σε αυτό το πλαίσιο, έμπειρα γαλάζια στελέχη δεν αποκλείουν να αναληφθούν στο εγγύς μέλλον εξισορροπητικές πρωτοβουλίες από το Μέγαρο Μαξίμου, ώστε να καταδειχθεί πως η ΝΔ μπορεί να διευρύνεται και προς τα δεξιά της.