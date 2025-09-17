To KYΣΕΑ «σφραγίζει» την απόκτηση της 4ης Belharra - Στα 870 εκατ. ευρώ το αρχικό κόστος

Πλούσια είναι η ατζέντα της σημερινής, τακτικής συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ, υπό τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σε μία πολύ κρίσιμη συγκυρία, πυκνή ραγδαίων γεωπολιτικών εξελίξεων τόσο στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας, όσο και στο Μεσανατολικό, ο Υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας αναμένεται να ενημερώσει το όργανο για τη νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και για την ενεργοποίηση της προαίρεσης για την προμήθεια της 4ης φρεγάτας, τύπου Belharra, του «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ» - με κόστος περίπου 870 εκατ. ευρώ χωρίς τον φόρτο των όπλων.

Στο φόντο της αιφνίδιας αύξησης των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη προς Γαύδο και Κρήτη, ο Υπουργός Μετανάστευσης αναμένεται να αναφερθεί στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών πρόκειται αναμένεται να ενημερώσει τους συναδέλφους του για τις καταιγιστικές εξελίξεις τόσο στο μέτωπο της Ανατολικής Ευρώπης, όσο και αναφορικά με τη νέα όξυνση στο Μεσανατολικό, λίγα 24ώρα προτού ταξιδέψει μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Τέλος, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, αναμένεται να προβεί σε μία έως τώρα αποτίμηση της αντιπυρικής περιόδου.