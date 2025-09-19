Η επιχειρησιακή εκπαίδευση μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού στο Αιγαίο μέσα από εντυπωσιακές εικόνες

Από τη Δευτέρα 15 έως και την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025, διεξήχθη επιχειρησιακή εκπαίδευση μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού, στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου πελάγους.



Στις ασκήσεις συμμετείχαν πλοία των διοικήσεων, φρεγατών (ΔΦΓ), ταχέων σκαφών (ΔΤΣ), υποβρυχίων (ΔΥ), πλοίων επιτήρησης (ΔΠΕ), ναρκοπολέμου (ΔΝΑΡ), υποβρυχίων καταστροφών (ΔΥΚ), ιπτάμενα μέσα της Αεροπορίας Ναυτικού (ΔΑΝ) και αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Φωτο: Πολεμικό Ναυτικό/Γραφείο Τύπου

Όπως αναφέρει το Πολεμικό Ναυτικό, οι εν λόγω εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης των μονάδων του Αρχηγείου Στόλου, με σκοπό την αξιολόγηση της επιχειρησιακής σχεδίασης, καθώς και τη διατήρηση και περαιτέρω επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων.