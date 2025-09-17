Η Τουρκία επιμένει: Νέα Navtex με αναφορά σε «23 αποστρατικοποιημένα νησιά»

Με νέα NAVTEX η Άγκυρα επαναφέρει την πάγια και αστήρικτη θέση της περί «αποστρατικοποιημένων νησιών» αναφέροντας μάλιστα, μεταξύ άλλων, πως «στρατιωτικές δραστηριότητες μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοϊας κατά παραβίαση διεθνών συνθηκών».

Όπως αναφέρεται στη NAVTEX «Οι Νήσοι Θάσος, Άγιος Ευστράτιος, Ψαρά, Σαμοθράκη, Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Ικαρία, Σάμος, Αστυπάλαια, Ρόδος, Χάλκη, Κάρπαθος, Κάσος, Τήλος, Νίσυρος, Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Λειψοί, Σύμη, Κως, Καστελλόριζο βρίσκονται υπό καθεστώς μόνιμης αποστρατικοποίησης σύμφωνα με την απόφαση της Διάσκεψης του Λονδίνου της 13ης Φεβρουαρίου 1914, τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης του 1923 και τη Συνθήκη Ειρήνης του Παρισιού του 1947. Επομένως, δεν επιτρέπεται να διεξάγονται στρατιωτικές δραστηριότητες στα χωρικά ύδατα αυτών των νησιών

Ωστόσο κατά καιρούς ορισμένοι σταθμοί μεταδίδουν ναυτιλιακές προειδοποιήσεις ότι θα διεξάγονται στρατιωτικές δραστηριότητες σε περιοχές που περιλαμβάνουν τα χωρικά ύδατα των προαναφερθέντων νήσων οι οποίες μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοϊας κατά παράβαση διεθνών συνθηκών.

Συνίσταται προσοχή έναντι τέτοιων δραστηριοτήτων που συνιστούν παραβίαση και μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοϊας».



Η Ελληνική άσκηση

Αν και στρατιωτικές πηγές δεν συνδέουν την έκτακτη άσκηση με το τουρκικό πλοίο «Πίρι Ρέις», το οποίο παραμένει αγκυροβολημένο στον κόλπο της Σμύρνης, αποτελεί γεγονός πως η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί ένα «δείγμα αποτροπής και επίδειξης ισχύος» με δεδομένο ότι θα μετέχουν και οι 3 κλάδοι των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως και ειδικές δυνάμεις, σε όλη την επικράτεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η στρατιωτική άσκηση ετοιμότητας θα πραγματοποιηθεί με ακτίνα από τον Έβρο μέχρι τη Στρογγύλη, ενώ θα ενεργοποιηθεί και η Δύναμη ΔΕΛΤΑ. Αναλυτικά, θα συμμετέχουν:

Δυνάμεις της Πολεμικής Αεροπορίας με όλους τους τύπους αεροσκαφών και drones

Δυνάμεις του Πολεμικού Ναυτικού ήταν ήδη σε ασκήσεις στο Αιγαίο και θα συμμετέχουν στην άσκηση με φρεγάτες, πυραυλάκατους και υποβρύχια

Δυο αερομεταφερόμενες ταξιαρχίες πεζοναυτών

Σημειώνεται πως, μεταξύ άλλων, στην άσκηση ετοιμότητας προβλέπεται και το σενάριο ανακατάληψης βραχονησίδας στο Αιγαίο.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ αναφέρεται: «Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου 2025 και κατόπιν εντολής του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, διετάχθη αιφνιδιαστικά η εκτέλεση διακλαδικής άσκησης ετοιμότητας.

Σκοπός της άσκησης είναι η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας μέσω της εξέτασης των διαδικασιών εφαρμογής ειδικών σχεδίων, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ.

Η άσκηση διεξάγεται εντός της περιοχής ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και καλύπτει τμήματα του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου, συμπεριλαμβάνοντας περιοχές στον Έβρο και στο Αιγαίο.

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας ενεργοποιήθηκε η διακλαδική δύναμη ετοιμότητας με συμμετέχον προσωπικό και μέσα των τριών (3) Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ».







