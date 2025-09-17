Breaking news icon BREAKING
Κίνηση: Απέραντο «πάρκινγκ» ο Κηφισός - 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Ελλάδα Ένοπλες Δυνάμεις ΓΕΕΘΑ Αιγαίο Ελληνοτουρκικά

Συναγερμός στις Ένοπλες Δυνάμεις για το «Πίρι Ρέις» - Έκτακτη άσκηση ετοιμότητας ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, ζητούμενο της άσκησης είναι να ελεγχθεί η ετοιμότητα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Στιγμιότπο από στρατιωτική άσκηση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων / Eurokinissi (φωτογραφία αρχείου)
Δημήτρης Κρικέλας
Δημήτρης Κρικέλας

Έκτακτη άσκηση ετοιμότητας ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, το πρωί της Τετάρτης (17/9), με αφορμή τις έρευνες που πραγματοποιεί σε θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου το τουρκικό ωκεανογραφικό σκάφος «Πίρι Ρέις».

Αξίζει να σημειωθεί πως στις 11:00 το πρωί συνεδριάζει υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, ζητούμενο της άσκησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί με ακτίνα από τον Έβρο μέχρι το Καστελόριζο, είναι να ελεγχθεί η ετοιμότητα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, αν και στρατιωτικές πηγές δεν παραγνωρίζουν ότι πρόκειται για «δείγμα αποτροπής και επίδειξης ισχύος», με δεδομένο ότι θα μετέχουν και οι 3 κλάδοι των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως και ειδικές δυνάμεις, σε όλη την επικράτεια.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ αναφέρεται: «Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου 2025 και κατόπιν εντολής του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, διετάχθη αιφνιδιαστικά η εκτέλεση διακλαδικής άσκησης ετοιμότητας.

Σκοπός της άσκησης είναι η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας μέσω της εξέτασης των διαδικασιών εφαρμογής ειδικών σχεδίων, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ.

Η άσκηση διεξάγεται εντός της περιοχής ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και καλύπτει τμήματα του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου, συμπεριλαμβάνοντας περιοχές στον Έβρο και στο Αιγαίο.

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας ενεργοποιήθηκε η διακλαδική δύναμη ετοιμότητας με συμμετέχον προσωπικό και μέσα των τριών (3) Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ».

