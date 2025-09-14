Προκαλεί η Άγκυρα: Θεωρεί «εχθρότητα μεταξύ των λαών» τις εκδηλώσεις μνήμης για τη Μικρά Ασία

«Πυρά» εναντίον της Ελλάδας εξαπέλυσε το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας με αφορμή τις εκδηλώσεις μνήμης που πραγματοποιήθηκαν για την γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.

Με σχετική ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών της γειτονικής χώρας, απορρίπτει τους «ισχυρισμούς» των ελληνικών αρχών για την σημερινή επέτειο χαρακτηρίζοντας τις «αυθάδεις και αβάσιμες».

Στην ίδια τοποθέτηση το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, σημειώνει ότι οι συγκεκριμένες δηλώσεις δεν βοηθούν στην ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων, ενώ καταλήγει καλώντας τις ελληνικές αρχές να μην ενεργούν με γνώμονα εσωτερικούς πολιτικούς σκοπούς.

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών:

«Απορρίπτουμε τις αβάσιμες και αυθάδεις δηλώσεις των ελληνικών αρχών, οι οποίες έγιναν με την πρόφαση της αποκαλούμενης επετείου της περιόδου κατά την οποία η Ελλάδα προσπαθούσε να εισβάλει και να καταλάβει την Ανατολία.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε αντίφαση με τα ιστορικά γεγονότα και τις προσπάθειες για την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Καλούμε τις ελληνικές αρχές να σταματήσουν να ενεργούν με βάση εσωτερικούς πολιτικούς σκοπούς και να μην προβαίνουν σε ενέργειες που αποσκοπούν στην καλλιέργεια εχθρότητας μεταξύ των δύο λαών».