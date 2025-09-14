Γεραπετρίτης: Άμεσα οι συζητήσεις με τη Λιβύη για τις θαλάσσιες ζώνες

Κάθε άλλο παρά εθιμοτυπική, και στο πλαίσιο της «κανονικότητας» των τελευταίων δύο ετών, θα είναι η συνάντηση μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο των εργασιών της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Με τη διεξαγωγή του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας στην Άγκυρα να έχει πάει πίσω στο καλεντάρι, το τετ α τετ των δύο ηγετών θα πραγματοποιηθεί με φόντο τις κινήσεις της Αθήνας στην Ανατολική Μεσόγειο, με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, να τονίζει ότι επί τάπητος θα τεθούν και τα θέματα που έχουν ανακύψει από την επικαιρότητα.

Κάνοντας ειδική αναφορά στην εκδήλωση ενδιαφέροντος της αμερικανικής Chevron για έρευνες υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης, στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου και σε όσα έχουν προκύψει με αφορμή το ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE, ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως τον τελευταίο χρόνο συνέβησαν γεγονότα μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας τα οποία, όπως υπογράμμισε, «διαμορφώνουν ένα άλλο πλαίσιο» στη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν. Ωστόσο, ο επικεφαλής της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής χαρακτήρισε κρίσιμο και αναγκαίο οι ηγέτες δύο χωρών να συναντώνται και να διατηρούν ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας ώστε να αποφεύγονται κρίσεις.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ανέφερε ότι η Τουρκία αντιδρά στην αναβάθμιση της θέσης της Ελλάδας στις θάλασσες. Όπως σημείωσε, η Άγκυρα «έχει τη δική της αντίληψη για τις αξιώσεις που έχει στην Ανατολική Μεσόγειο» και επανέλαβε το μήνυμα ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να συζητήσει ποτέ θέματα κυριαρχίας και να προβεί σε παραχωρήσεις.

«Ναι στον διάλογο, ναι στο πνεύμα διαβούλευσης, όχι σε υποχωρήσεις, αναβαθμίζουμε τη θέση μας, δεν πρόκειται να πτοηθούμε από το γεγονός ότι άλλοι προβάλλουν αξιώσεις», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «πάντοτε υπάρχει και ο δρόμος που προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο. Εάν η Τουρκία θεωρεί ότι υπάρχει θέμα διαφωνίας στο θέμα των οριοθετήσεων των θαλασσίων ζωνών μεταξύ των δύο χωρών, υπάρχει πάντοτε ο δρόμος του διεθνούς δικαστηρίου».

ΑΟΖ: Άμεσα οι τεχνικές συζητήσεις με Τρίπολη

Μιλώντας για τις σχέσεις τόσο με την Ανατολική όσο και με τη Δυτική Λιβύη, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη συνάντηση που θα έχει την ερχόμενη Τετάρτη στην Αθήνα με τον υπουργό Εξωτερικών της μεταβατικής κυβέρνησης της Τρίπολης, σημειώνοντας πως αναμένεται άμεσα η έναρξη των τεχνικών συζητήσεων για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, χωρίς να αποκλείει η πρώτη συνάντηση των δύο επιτροπών να πραγματοποιηθεί εντός Οκτωβρίου.

«Σέβομαι τον κύριο Σαμαρά»

Μιλώντας για την κριτική στα εθνικά θέματα που ασκεί ο Αντώνης Σαμαράς, ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι σέβεται τον πρώην πρωθυπουργό, τη συμβολή του στη χώρα και την πορεία του στη Νέα Δημοκρατία. «Έχει μια διαφορετική προσέγγιση σε ότι αφορά τα εθνικά ζητήματα, είμαι πεπεισμενος ότι αν καθίσουμε και συζητήσουμε τα ζητήματα αυτά, πώς ήμασταν δύο χρόνια πριν στο πεδίο και που είμαστε σήμερα, νομίζω θα καταλήξουμε αντικειμενικά και αμερόληπτα ότι όχι μόνο δεν έχουν υπάρξει υποχωρήσεις, αλλά το διεθνές αποτύπωμα της χώρας είναι πιο ισχυρό από πότε», με τον ίδιο να φέρνει ως παράδειγμα την πρόσφατη εξέλιξη με τη Chevron νοτίως. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, «η εξωτερική πολιτική δεν προσφέρεται για μια εύπεπτη προσέγγιση, η κριτική θα πρέπει να γίνεται πάντοτε βάσει επιχειρημάτων στο πεδίο και όχι στη θεωρία».