Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέθεσε δείπνο στον Αντόνιο Κόστα
Το βράδυ της Κυριακής, ο πρωθυπουργός υποδέχθηκε στην οικία του τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το βράδυ της Κυριακής (14/9), παρέθεσε δείπνο στην οικία του στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.
Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, το κλίμα ήταν εγκάρδιο και οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τα τρέχοντα ζητήματα σε ένα πιο χαλαρό κλίμα.
Εξάλλου, το πρωί της Δευτέρας (15/9), στις 9, Κυριάκος Μητσοτάκης και Αντόνιο Κόστα θα έχουν επίσημη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών στον Τύπο.