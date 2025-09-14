Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέθεσε δείπνο στον Αντόνιο Κόστα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το βράδυ της Κυριακής (14/9), παρέθεσε δείπνο στην οικία του στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Φωτο: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, το κλίμα ήταν εγκάρδιο και οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τα τρέχοντα ζητήματα σε ένα πιο χαλαρό κλίμα.

Φωτο: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ

Εξάλλου, το πρωί της Δευτέρας (15/9), στις 9, Κυριάκος Μητσοτάκης και Αντόνιο Κόστα θα έχουν επίσημη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών στον Τύπο.