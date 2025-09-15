Ανεβάζει στροφές ο Μητσοτάκης: Ταχύτητα στο κυβερνητικό έργο με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις

Αυστηρή προσήλωση στην ταχύτερη δυνατή υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος είναι πλέον το σύνθημα του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιδιώκει την πολιτική ανάκαμψη μετά το ορόσημο της Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) εν μέσω, πάντως, εντεινόμενης διεθνούς ρευστότητας.

Και μπορεί οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά από τη Θεσσαλονίκη να κατέδειξαν αντιστροφή της πτωτικής πορείας των προηγούμενων μηνών και τα πρώτα σημάδια ανόδου, στην κυβέρνηση, πάντως, αντιλαμβάνονται πως η επίδραση των θετικών οικονομικών μέτρων δεν έχει γίνει ακόμη πλήρως αντιληπτή από τους πολίτες, εξ ου και το επικοινωνιακό μπαράζ με αιχμή τον πρωθυπουργό, αλλά και κορυφαία κυβερνητικά στελέχη θα συνεχιστεί και τις επόμενες εβδομάδες.

Κατά τη χθεσινή, καθιερωμένη ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τις προ 10ημέρου εξαγγελίες του «μια μεταρρύθμιση με πρόσημο εθνικό, δημογραφικό, αναπτυξιακό, διαγενεακό και χωρικό, για μια Ελλάδα πιο ισχυρή και πιο αυτάρκη, με όλους, για όλους», επιχειρώντας να υπογραμμίσει ότι από τα θετικά οικονομικά μέτρα επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα σχεδόν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.

Απαντώντας, δε εμμέσως πλην σαφώς στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για μέτρα, που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, που ταλαιπωρεί εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά ο πρωθυπουργός σημείωσε με νόημα ότι «το σχέδιο που υλοποιούμε αυξάνει το εισόδημα όλων, ως ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια, και δίνει έμφαση στην ελληνική οικογένεια, αναγνωρίζοντας ότι για ένα νοικοκυριό δεν είναι το ίδιο το κόστος του να μην έχεις παιδιά με το κόστος να μεγαλώνεις δύο ή τρία παιδιά», ενώ αναφέρθηκε και στις πρόσφατες πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ανάπτυξης όπως το μέτρο της απαγόρευσης προσφορών από σούπερ μάρκετ εφόσον έχει προηγηθεί ανατίμηση προϊόντων, που γίνεται μόνιμο.

Επιπροσθέτως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέφερε στο προσκήνιο μία από τις κύριες στοχεύσεις του κυβερνητικού πακέτου, που δεν είναι άλλη από την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των νέων. «. Ένα από τα πιο σημαντικά μέτρα που ανακοινώσαμε και που δεν έχει γίνει ποτέ στη Μεταπολίτευση, είναι η απαλλαγή των νέων έως 25 ετών από φορολογικές επιβαρύνσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, καθώς οι νέοι παραμένουν μία ηλικιακή ομάδα στην οποία η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να καταγράφει χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις.

«Δεν έχει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση ο Ανδρουλάκης»

Άλλωστε, στο Μέγαρο Μαξίμου δεν αιφνιδιάστηκαν, ούτε εξεπλάγησαν από τη διήμερη παρουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Ως εκ τούτου κοινή είναι η συνισταμένη στο Μέγαρο Μαξίμου, πως η Χαριλάου Τρικούπη μοιάζει ανήμπορη να προσφέρει μία ρεαλιστική, όσο και πλειοψηφική εναλλακτική κυβερνητική πρόταση.

Μετά την προχθεσινή ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, κυβερνητικές πηγές επισημάναν ότι «αντί για «προγραμματικό σχέδιο», ο κ. Ανδρουλάκης από το βήμα της ΔΕΘ επανέφερε τις αποτυχημένες συνταγές του παρελθόντος με «πράσινα λεφτόδεντρα» και «ακάλυπτες» υποσχέσεις» ανακινώντας τον κίνδυνο υπαγωγής της χώρας εκ νέου σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Παύλος Μαρινάκης παρομοίασε το σημερινό ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ της προηγούμενης δεκαετίας για να υπενθυμίσει ότι «η χώρα πλήρωσε ακριβά τα προγράμματα που γράφτηκαν «στο πόδι» και πολύ πιο ακριβά τους πολιτικούς που μιλούσαν στον αέρα. Εξαγγελίες χωρίς σαφή κοστολόγηση και, αντιστοίχως, χωρίς ρητή αναφορά των μέτρων από τα οποία θα προκύψουν τα αναγκαία έσοδα για τη χρηματοδότηση αυτών των εξαγγελιών, είναι ένα ακόμα «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» που απλώς… πρασίνισε».

Τέλος, η σημερινή συνάντηση του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του Ευρωπαικού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, σε μία συγκυρία, όπου το σοβαρό περιστατικό της παραβίασης του Πολωνικού εναερίου χώρου από ρωσικά drones επαναφέρει με τρόπο δραματικό το ζητούμενο της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης εισάγει τον πρωθυπουργό σε μία περίοδο πυκνών διεθνών επαφών, που θα κορυφωθούν την επόμενη εβδομάδα κατά τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών