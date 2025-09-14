Ανδρουλάκης: Στρατηγική «πολιτικής αλλαγής», γρίφος οι συνεργασίες - Επαναπροσέγγιση με το Δημόσιο

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου παρέμεινε σταθερά προσηλωμένος στη στρατηγική της «πολιτικής αλλαγής» αποφεύγοντας τις μεγάλες απαντήσεις σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα ή τις συνεργασίες την επόμενη μέρα των εκλογών προκειμένου να μη «θολώσει» το μήνυμα του για την ανάγκη το ΠΑΣΟΚ να είναι το πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές «έστω και μια μία ψήφο διαφορά».

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιχείρησε αρκετές φορές να ενισχύσει το «πρωθυπουργικό» του προφίλ δίνοντας απαντήσεις με στοιχεία στις περισσότερες ερωτήσεις σε μια προσπάθεια να δείξει ότι γνωρίζει όλα τα θέματα και πως έχει λύσεις για τα θέματα που σήμερα ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία. Χωρίς όμως να θέτει σε κίνδυνο τους δημοσιονομικούς κανόνες και την πορεία της χώρας.

Δεν πέρασε απαρατήρητο - και σήμερα - το άνοιγμα που επιχειρεί η Χαριλάου Τρικούπη προς τους δημόσιους υπαλλήλους αλλά και το ερώτημα που παραμένει - όπως και στην περίπτωση του Κυριάκου Μητσοτάκη - για τις συνεργασίες μετά από τις επόμενες εθνικές εκλογές.

«Το κοινωνικό μέρισμα θα πάει στους πολίτες»

«Η πολιτική αλλαγή περνάει μέσα από τη νίκη του ΠΑΣΟΚ» είπε ο κ. Ανδρουλάκης ξεκινώντας τη συνέντευξη τύπου. «Δεν έχω σπόνσορες, χορηγούς, δεν εκπροσωπώ συμφέροντα, τα υπερκέρδη κάποιων θα μειωθούν και το κοινωνικό μέρισμα θα πάει προς όφελος των πολιτών» προσέθεσε.

«Είχαμε έναν πρωθυπουργό που ήρθε να εξυπηρετήσει τη μεσαία τάξη αλλά τελικά της δημιούργησε τεράστια προβλήματα, οργάνωσε ένα παρακράτος υποκλοπών, δεν επιτρέπει στη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της σε κορυφαίες υποθέσεις, όπως τα Τέμπη και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οργανωμένες επιθέσεις από ΜΜΕ που ελέγχει η ΝΔ, είναι απολύτως αναξιόπιστοι και πρέπει να πάνε στην αντιπολίτευση» είπε ο κ. Ανδρουλάκης ερωτηθείς για την επόμενη μέρα των εκλογών και το ενδεχόμενο να συνεργαστεί με τη ΝΔ.

«Δεν ήρθα στη ΔΕΘ για να μοιράσω τον δημοσιονομικό χώροι που δημιουργείται με ευθύνη της ΝΔ» είπε ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτηρίζοντας την κυβέρνηση «τροχονόμο των ολιγοπωλίων».

Για τον 13ο μισθό είπε πως είναι 720 εκατ. ευρώ, ο ΦΠΑ είναι 150 εκατ. ευρώ, οι συντάξεις χηρείας και αναπηρίας είναι 100 εκατ. ευρώ - «ήρθαμε με μεγάλη προσοχή για τα δημοσιονομικά της χώρας και με ένα άλλο όραμα για τη χώρα» σημείωσε.

«Είμαι έτοιμος να συνεργαστώ αλλά πάντα στο προσκήνιο»

«Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει νίκη για τους πολίτες, σκεφτείτε τι σημαίνει μια τρίτη 4ετία Μητσοτάκη, οι επόμενες εκλογές είναι μια κρίσιμη καμπή για τον τόπο» είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Είμαι έτοιμος να συνεργαστώ στο προσκήνιο για να πετύχουμε απέναντι στη ΝΔ αλλά πάντα στο προσκήνιο, το ΠΑΣΟΚ δεν παίζει παιχνίδια στο παρασκήνιο» είπε ο κ. Ανδρουλάκης απαντώντας στο ερώτημα που του τέθηκε εάν θα μπορούσε να συνεργαστεί με κάποιο από τα κόμματα που ενδεχομένως θα υπάρξουν είτε αυτό είναι του Αλέξη Τσίπρα, είτε του Αντώνη Σαμαρά.

«Μη βάζετε στο ίδιο καλάθι τη δική μου πορεία με την πορεία του κ. Μητσοτάκη ή του κ. Τσίπρα, δεν έχω προστάτες και δεσμεύσεις, δύναμη μου είναι ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης ερωτηθείς για τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει «χρυσούς χορηγούς» που στηρίζουν την επιστροφή του.

«Αντιπολίτευση υπάρχει αλλά δε μάχεται με τα ίδια όπλα που μάχεται η κυβέρνηση της ΝΔ» είπε ο κ. Ανδρουλάκης επαναλαμβάνοντας πως ο Πρωθυπουργός και συμφέροντα, όπως είπε, να ελέγχουν και την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση.

Ανδρουλάκης για Τσίπρα: «Το ΠΑΣΟΚ δεν φοβάται τίποτα»

«Αν ο κ. Τσίπρας παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ ή διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ, αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ και δεν θα μπω σε καμία συζήτηση για να διευκολύνω τη ΝΔ που θέλει να αλλάζει την ατζέντα, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει να φοβάται τίποτα γιατί είναι ένα κόμμα χτισμένο σε γερά θεμέλια και με σκληρό μέταλλο σε αυτή τη συγκυρία ο στόχος είναι η νίκη και η πολιτική αλλαγή» είπε ο κ. Ανδρουλάκης για το εάν το ΠΑΣΟΚ φοβάται διαρροή στελεχών σε περίπτωση ίδρυσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε στο γενναίο άνοιγμά του προς τους δημόσιους υπαλλήλους και για τον 13ο μισθό επέμεινε πως υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος για να δοθεί αλλά η ΝΔ δεν υλοποιεί το μέτρο γιατί θέλει «ένα υποβαθμισμένο δημόσιο», όπως είπε εκτιμώντας ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ είναι αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων.

Ερωτηθείς για τις εξελίξεις στο ενεργειακό, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για «σημαντικά και θετικά βήματα που θέλουν σχέδια», τόνισε πως οι επενδύσεις πρέπει να γίνονται για οικονομικούς και γεωπολιτικούς λόγους και ξεκαθάρισε πως το ΠΑΣΟΚ θα διαβάσει και θα αξιολογήσει τη σύμβαση με τη Chevron.

Ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε πως βασική του προτεραιότητα είναι η αλλαγή της στεγαστικής πολιτικής στην Ελλάδα ειδικά στις ακριτικές περιοχές και επέμεινε ότι το κόστος δεν είναι υψηλό για τη μείωση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα είδη τροφίμων όπως το βρεφικό γάλα και το ρύζι. «Δεν ξέρει η Ευρώπη που το προτείνει το μέτρο, δεν ξέρουν τα κράτη που το υλοποιούν και ξέρει η ΝΔ; Δεν θέλουν να εφαρμόσουν αυτό το μέτρο για να εξυπηρετούν τα ολιγοπώλια»τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Η διένεξη με την Κύπρο βαραίνει Μητσοτάκη, Γεραπετρίτη»

«Ενιαίο αμυντικό δόγμα με την Κύπρο μέσω της ευρωπαϊκής άμυνας το οποίο περιφρουρεί τα κυριαρχικά δικαιώματα και της Κύπρου και της Ελλάδας» τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ερωτηθείς για τις εξελίξεις με την ηλεκτρική διασύνδεση.

«Στο ζήτημα της Ουκρανίας πράξαμε ορθά γιατί είμαστε απέναντι στη βαρβαρότητα. Πώς όμως μεταφράστηκε η στάση μας αυτή; Πώς ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός τη συζήτηση χωρίς να έχει εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή στήριξη για το έργο;» τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Ευρώπη ισχυρή αλλά με την Ελλάδα πρωταγωνιστή σε Ανατολική Μεσόγειο και Βαλκάνια. Είναι πρωτοφανής η δημόσια διένεξη Ελλάδας και Κύπρου και αυτό βαραίνει τον Πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών γι' αυτό λέω πολιτική αλλαγή σε όλα για να αποκτήσει η χώρα σχέδιο και σοβαρή εξωτερική πολιτική και όχι επικοινωνιακή πολιτική για ήρεμα νερά και οι άλλοι να φωνάζουν για την «γαλάζια» πατρίδα» προσέθεσε.

Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε το Ισραήλ «κράτος δολοφόνο» και υποστήριξε ότι ο Νετανιάχου θα πρέπει να απολογηθεί για τα «εγκλήματα που έχει διαπράξει στο διεθνές ποινικό δικαστήριο». Σημείωσε, ωστόσο, πως θα πρέπει να υπάρχει στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, «άλλο στρατηγική σχέση και άλλο συνενοχή, δεν έχουμε κανένα λόγο να φορτωνόμαστε έναν άνθρωπο που όταν τελειώσει ο πόλεμος δεν θα έχει να απολογηθεί μόνο για τη σφαγή στη Γάζα αλλά και για άλλα σε σχέση με το Ισραήλ» σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Μόνο στα νησιά Φίτζι υπάρχει ο εκλογικός νόμος που θέλει να φέρει η κυβέρνηση στην αυτοδιοίκηση, η αγωνία τους είναι το πώς θα ελέγξουν τους δήμους» είπε ο κ. Ανδρουλάκης και αναφερόμενος στη Θεσσαλία και στα έργα υποδομής μετά από τις καταστροφικές πλημμύρες σημείωσε πως τα όσα συμβαίνουν στη συγκεκριμένη περιοχή είναι «η εικονοποίηση της αποτυχίας του επιτελικού κράτους».

Μεταναστευτικό: «Ούτε ξέφραγο αμπέλι, ούτε λογική Πλεύρη»

Ερωτηθείς για τις πολιτικές της κυβέρνησης στο μεταναστευτικό, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως ο ελληνικός λαός έχει δυο εμπειρίες: η μια είναι το ξέφραγο αμπέλι και η άλλη είναι η λογική Πλεύρη.

«Εμείς δε θα επιλέξουμε κάποια από αυτές, κανονική και νόμιμη μετανάστευση θέλει ο ελληνικός λαός. Ούτε αυτό που έγινε το 2015, ούτε αυτό που γίνεται τώρα και οι δυο λογικές δεν κατανοούν το πρόβλημα. Οι σημερινοί δεν καταλαβαίνουν ότι καταρρέει ο πρωτογενής τομέας, υπάρχουν τεράστια κενά σε τομείς όπως ο τουρισμός και η άλλη λογική δεν καταλαβαίνει ότι η κοινωνία έχει όρια» είπε ο κ. Ανδρουλάκης επισημαίνοντας την ανάγκη να υπάρξει ένα άλλο μοντέλο διαχείρισης το οποίο θα βασίζεται πρωτίστως στις συμφωνίες με τις τρίτες χώρες.

«Μειωμένος ΦΠΑ σε όλα τα ακριτικά νησιά»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως ο μειωμένος ΦΠΑ θα πρέπει να ισχύει για όλα τα ακριτικά νησιά - όπως τα Διαπόντια νησιά στο Ιόνιο - και επανέλαβε την πρότασή του για ένα κοινό ταμείο στο οποίο θα μπαίνουν όλα τα έσοδα από τον ΦΠΑ προκειμένου να επιστρέφουν για έργα ανάπτυξης και για κοινωνική πολιτική στα νησιά και στους κατοίκους τους.

«Άντε και στην ορεινή Ελλάδα δεν έχουμε ανάπτυξη και οι πολίτες ζουν δύσκολα, στα νησιά που έχουν ανάπτυξη και από τον τουρισμό ζουν καλύτερα; Πώς να περάσει ένας συνταξιούχος σε ένα νησί όταν η σύνταξή του είναι 500 ευρώ;» είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: «Λίγα και καλά, όχι σε πολυκατοικίες όπως αυτά της ΝΔ»

«Εμείς θέλουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο να είναι ο πυλώνας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά δεν αρνούμαστε τι συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες» είπε ο κ. Ανδρουλάκης όταν ρωτήθηκε εάν ως κυβέρνηση θα καταργήσει το νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

«Ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο, λίγα και καλά μη κρατικά και όχι σε πολυκατοικίες όπως αυτά που κάνει η ΝΔ για να έχουμε προς τον ελληνικό λαό ως επιλογές αυτά που έχει ο κάθε ευρωπαίος πολίτης» συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς για το εάν είναι στα σχέδιά του η επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ, ο κ. Ανδρουλάκης είπε πως με το ποσοστό που έχει σήμερα το κράτος μπορεί η επιχείρηση να αλλάξει στρατηγική κάτι που όπως συμπλήρωσε, δεν επιθυμεί η κυβέρνηση.