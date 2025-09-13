89η ΔΕΘ: LIVE η ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζει απόψε στην Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματός του. Η ομιλία του θα κοινοποιήσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, ως εναλλακτική απέναντι στην εξαετία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Στόχος του προγράμματος, όπως αναμένεται να αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης , είναι η νέα Ευρωπαϊκή Σύγκλιση και η ριζική μεταρρύθμιση του κράτους και θα προτείνει μέτρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, την ενίσχυση της παραγωγικότητας, την αύξηση του βιοτικού επιπέδου και τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να μιλήσει γιαε παρεμβάσεις για την επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο, τη θέσπιση νέου ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους και τη μείωση του ιδιωτικού χρέους. Επίσης θα δοθεί έμφαση στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στη φορολογική μεταρρύθμιση και στη μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος.

Τέλος, αναμένεται να παρουσιαστουν προτάσεις για την ανάπτυξη της παιδείας, της υγείας και του πρωτογενούς τομέα, τη μείωση του αριθμού των υπουργείων, καθώς και λύσεις για το ζήτημα της κοινωνικής στέγης και της διαφάνειας.

Δείτε live την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη: