Η ώρα του Ανδρουλάκη - Τέσσερις ημέρες στη Θεσσαλονίκη με «σφήνα» την Εθνική μπάσκετ

Από σήμερα και ως την Κυριακή θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τέσσερις γεμάτες ημέρες που θα κρίνουν πολλά για τη μετέπειτα πορεία του ΠΑΣΟΚ και τους στόχους που έχει θέσει.



Ο Μητσοτάκης έχει φθορά αλλά διατηρεί το προβάδισμα. Οι δημοσκόποι καραδοκούν, το ίδιο και ο Τσίπρας που έρχεται... Οι ευκαιρίες δεν είναι ανεξάντλητες (το έχει πει και ο αείμνηστος Σημίτης) ούτε επίσης ο χρόνος. Η κοινωνία ακούει, ψάχνει κάτι το εναλλακτικό (όχι τις υπερβολές τύπου Τσίπρα -ΣΥΡΙΖΑ του 2014 - 2015) αλλά όμως δεν πείθεται εύκολα.



Γι' αυτό ο Ανδρουλάκης επιμένει στη στρατηγική των εξαγγελιών που μπορούν να υλοποιηθούν και -παρά τις προτροπές γύρω και παραδίπλα- προς το παρόν δεν υποκύπτει στις σειρήνες του λαϊκισμού και των ανέξοδων υποσχέσεων. Άλλωστε, εντάξει για «μια Ελλάδα για όλους» θα μιλήσει, όπως σας είχα αποκαλύψει εδώ και μέρες, αλλά πρωτίστως απευθύνεται στο διόλου ευκαταφρόνητο κοινό που είχε ψηφίσει Μητσοτάκη και τώρα -λίγο η κόπωση της εξουσίας, λίγο τα σκάνδαλα, - σκέφτονται να επιστρέψουν στο ΠΑΣΟΚ, αλλά θέλουν εγγυήσεις...



Μοιραία, οι προβολείς στρέφονται στον πρόεδρο Νίκο, στο χέρι του οποίου είναι να βάλει το δικό του πολιτικό τρίποντο (καθότι μπασκετικός και καλός παίκτης) και να μην κλωτσήσει το τενεκεδάκι...



Πάντως, η φετινή παρουσία του στη ΔΕΘ, «δεν θα έχει καμία σχέση με τις προηγούμενες χρονιές», όπως με ενημέρωσαν από την Χαριλάου Τρικούπη. Ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανεβαίνει και κάπως έτσι αναβαθμίζεται και το επίπεδο της επίσκεψης. Φυσικά αυτό δεν αρκεί, το στοίχημα θα κερδηθεί ή θα χαθεί στα όσα θα ανακοινώσει το Σάββατο το βράδυ στο Βελλίδειο και στα όσα θα απαντήσει ή δεν θα απαντήσει την Κυριακή το μεσημέρι στη συνέντευξη Τύπου.



Σήμερα Πέμπτη το πρόγραμμα έχει επίσκεψη σε σχολικό συγκρότημα για τον καθιερωμένο αγιασμό και το μεσημέρι συνάντηση με τον Στέλιο Αγγελούδη, δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Την Παρασκευή σχεδιάζει να πιει ένα χαλαρό ποτό με τους δημοσιογράφους της πόλης και όσους τον ακολουθήσουν από την Αθήνα για να καλύψουν τη δραστηριότητά του. Βέβαια, την ίδια ώρα πάνω - κάτω θα παίζει η Εθνική με την Τουρκία για την πρόκριση στον τελικό του Eurobasket. Οπότε, μήπως θα ήταν καλύτερα πρόεδρε, αντί για ποτό ή κοκτέιλ, το ραντεβού να γίνει για πίτσα ή σουβλάκια; Και με την περίσταση ταιριάζει και πιο λαϊκό είναι...