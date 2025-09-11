Νέα «ανάσα» για την κυβέρνηση από τη Chevron - Θετικό momentum μετά τη ΔΕΘ χτίζει ο Μητσοτάκης

Θετικό momentum χτίζει η κυβέρνηση, καθώς μετά τις σημαντικές φοροαπαλλαγές, που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και αφορούν σε 4 εκατομμύρια φορολογουμένους η χθεσινή ανακοίνωση για τη συμμετοχή του Αμερικανικού κολοσσού της Chevron στον διεθνή διαγωνισμό για τις έρευνες των υδρογονανθράκων και σε οικόπεδα νοτίως της Κρήτης αποτελεί μία πολύ σημαντική ενεργειακή, οικονομική και γεωπολιτική εξέλιξη για τα ελληνικά χρώματα.

Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Αμερικανό Υπουργό Εσωτερικών και επικεφαλής του Ενεργειακού Συμβουλίου Κυριαρχίας του Λευκού Οίκου, Νταγκ Μπέργκαμ, καθώς γίνεται σαφές και μετά την επισημοποίηση του ενδιαφέροντος της Chevron ότι οι ΗΠΑ ποντάρουν στην Ελλάδα ως έναν σημαντικό ενεργειακό και όχι μόνο παίκτη στην ευρύτερη περιοχή. Χθες από το Χαιδάρι, ο πρωθυπουργός επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι «είναι η καλύτερη απόδειξη του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνησή μας αντιλαμβάνεται την αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας. Μετατρεπόμαστε σε έναν σημαντικό ενεργειακό «παίκτη» στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι το οποίο αναγνωρίζεται όχι μόνο από την ΕΕ αλλά και από τις ΗΠΑ».

Λίγο νωρίτερα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου

είχε επισημάνει σχετικώς ότι «η Ελλάδα, με εθνική αυτοπεποίθηση, βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εκπληρώνει το καθήκον της προς τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, επενδυτικά ελκυστική και γεωπολιτικά ισχυρή.

Το αμερικανικό μήνυμα

Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν με νόημα ότι σε μία περίοδο, που Λιβύη και Τουρκία αμφισβητούν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο, η παρουσία ενός αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού λειτουργεί ως έμμεση στήριξη προς την Αθήνα και σημειώνουν χαρακτηριστικά ότι «ιδιαίτερη σημασία έχει το block «Νότια Κρήτης ΙΙ», μέρος του οποίου επικαλύπτεται με την περιοχή του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Αν αυτό περιέλθει στην Chevron, θα συνιστά πρακτική ακύρωση των τουρκικών χαρτών, επιβεβαιώνοντας ότι η μέση γραμμή, όπως έχει θεσπιστεί από την ελληνική νομοθεσία και το διεθνές δίκαιο, είναι το πραγματικό όριο ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Λιβύη». Η συγκεκριμένη εξέλιξη εκτιμάται ότι ισχυροποιεί τη θέση της χώρας μας σε μία συγκυρία πρωτόγνωρης διεθνούς και περιφερειακής αστάθειας και λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

«Θα διαφυλάξουμε την πολιτική σταθερότητα»

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, στην κυβέρνηση κλιμακώνουν το επικοινωνιακό μπαράζ με επίκεντρο το οικονομικό πακέτο της ΔΕΘ. Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Χαίδάρι, όπου συνομίλησε με πολίτες για να αποκτήσει ιδία άποψη για το πως υποδέχθηκαν τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Ο ίδιος τόνισε ότι «η κυβέρνησή μας ακούει την κοινωνία. Ανακοίνωσα μια πολύ τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση που έχει έναν κεντρικό σκοπόι: να στηρίξει τους συμπολίτες μας απέναντι στην επίμονη ακρίβεια, με πραγματικές αυξήσεις μισθών που θα προκύψουν μέσα από γενναίες μειώσεις φόρων».

Αφού υπενθύμισε ότι η χώρα μας αποτελεί σήμερα εξαίρεση σε μία Ευρώπη, όπου οι φόροι αυξάνουν και οι δαπάνες περικόπτονται, υπογράμμισε ότι «είμαστε σε θέση να μπορούμε σήμερα να επιστρέφουμε στην κοινωνία το πλεόνασμα της ανάπτυξης ακριβώς επειδή η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς και επειδή μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε τη φοροδιαφυγή». Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φρόντισε να καταστήσει σαφές ακόμη μία φορά ότι «το κεκτημένο της πολιτικής σταθερότητας έχει αντανάκλαση και στην οικονομία και στην κοινωνία. Θα το διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού», για να επαναλάβει ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη του 2027.