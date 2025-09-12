Σταύρος Παπασταύρου: «Αν επιβεβαιωθούν τα κοιτάσματα, η Ελλάδα αλλάζει επίπεδο»

Μήνυμα συγκρατημένης αισιοδοξίας, αλλά και εθνικής συστράτευσης στα ενεργειακά και γεωπολιτικά ζητήματα έστειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου , σχολιάζοντας το αυξημένο ενδιαφέρον των ενεργειακών κολοσσών Chevron και HelleniQ Energy για έρευνες υδρογονανθράκων στην Ελλάδα αλλά και την επίσκεψη του Αμερικανού «τσάρου» της ενέργειας Doug Burgum, στην Αθήνα.

«Δεν πρέπει να ενθουσιαστούμε, θέλει συνέχεια και συνέπεια. Όμως, εάν επιβεβαιωθούν τα κοιτάσματα, η χώρα μας αλλάζει επίπεδο», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο υπουργός, κάνοντας λόγο για «μεγάλη εθνική επιτυχία».

Ο κ. Παπασταύρου, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, επισήμανε τη σημασία της αμερικανικής παρουσίας στις εξελίξεις, τονίζοντας πως «οι Αμερικανοί αναγνωρίζουν και ενισχύουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», ενώ έστειλε σαφές μήνυμα προς όσους επιχειρούν να αμφισβητήσουν την ελληνική κυριαρχία μέσω «παράνομων και ανυπόστατων μνημονίων», όπως είπε.

Σε ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο, ο υπουργός έκανε αναφορά και στις επαφές των συναδέλφων του, Τάκη Θεοδωρικάκου (Ανάπτυξης) και Βασίλη Κικίλια (Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής) με Αμερικανούς αξιωματούχους. «Για τους Αμερικανούς είναι πολύ σημαντικό να μην καταλήξει όλη η δραστηριότητα στην Κίνα. Στο θέμα των ναυπηγείων, ευελπιστώ ότι σύντομα θα έχουμε καλά νέα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας απηύθυνε κάλεσμα ενότητας, σημειώνοντας: «Πρέπει να μάθουμε να λειτουργούμε ως εθνική ομάδα στα θέματα ενέργειας και γεωπολιτικής στρατηγικής. Αυτά δεν πρέπει να αποτελούν πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης».