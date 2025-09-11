Ρεβυθούσα: Στρατηγικό «ραντεβού» Ελλάδας – ΗΠΑ για το LNG

Στη Ρεβυθούσα βρέθηκε ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκμαν συνοδευόμενος από τον Έλληνα υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου Ο Αμερικανός αξιωματούχος ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του τερματικού LNG, δείχνοντας έντονο ενδιαφέρον για τη λειτουργία της στρατηγικής αυτής υποδομής.

Το 80% του LNG από τις ΗΠΑ

Η Ρεβυθούσα αποτελεί κομβικό σημείο, καθώς περίπου το 80% του LNG που εκφορτώνεται εκεί προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στόχος είναι το αμερικανικό αέριο, μετά την αεριοποίηση, να διοχετεύεται μέσω αγωγών στον κάθετο διάδρομο και να φτάνει μέχρι και την Ουκρανία – ένα φιλόδοξο σχέδιο που συζητήθηκε ανοιχτά από τις δύο πλευρές.

Η αύξηση των φορτίων LNG

Σύμφωνα με τα στοιχεία, κάθε χρόνο φτάνουν στη Ρεβυθούσα περίπου 30 φορτία LNG από τις ΗΠΑ. Ο αριθμός αυτός αυξάνεται συνεχώς από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς οι ροές ρωσικού φυσικού αερίου μειώνονται δραστικά.

Νέα projects στον ορίζοντα

Η ελληνοαμερικανική ενεργειακή συνεργασία φαίνεται να βαθαίνει. Χαρακτηριστικό είναι ότι μόλις μία μέρα πριν, η Chevron ανακοίνωσε επίσημα δεσμευτική προσφορά για έρευνες σε ελληνικούς υδρογονάνθρακες, ανοίγοντας τον δρόμο για νέα κοινά projects.

Δηλώσεις Παπασταύρου και Μπέργκαμ

«Οι ΗΠΑ παραμένουν στρατηγικός εταίρος για την Ελλάδα. Οι σχέσεις του Αμερικανού Προέδρου με τον Έλληνα πρωθυπουργό βρίσκονται στο καλύτερο σημείο, στηρίζονται στη στρατηγική και την ενεργειακή συνεργασία. Η Ρεβυθούσα είναι απτό παράδειγμα αυτής της σχέσης. Μόλις την Κυριακή, αμερικανικό LNG ξεφορτώθηκε από πλοίο ελληνικών συμφερόντων στη ΔΕΣΦΑ. Η ροή αυξάνεται διαρκώς και το 2025 το 81% των ελληνικών εισαγωγών LNG προήλθε από τις ΗΠΑ, σε όγκους σχεδόν διπλάσιους σε σχέση με πέρυσι», τόνισε ο Σταύρος Παπασταύρου.



Από την πλευρά του, ο Αμερικανός «τσάρος» της ενέργειας υπογράμμισε: «Η Ελλάδα είναι στρατηγικός σύμμαχος και όταν υπάρχουν ενεργειακοί δεσμοί που είναι αξιόπιστοι για την οικονομία, τότε είναι υποσχόμενοι για τη μελλοντική συνεργασία».