Ράλι ζήτησης LNG στον Κάθετο Διάδρομο: Η «ενεργειακή λεωφόρος» Ελλάδας–Ουκρανίας παίρνει μπρος

Ανεβαίνει ταχύτητα ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου, η «ενεργειακή λεωφόρος» που ενώνει τη Ρεβυθούσα με την Ουκρανία, καθώς τα στοιχεία της τελευταίας δημοπρασίας δυναμικότητας δείχνουν ξεκάθαρη έκρηξη ενδιαφέροντος από το Κίεβο. Περίπου το 60% των ποσοτήτων για τον Δεκέμβριο δεσμεύθηκε χθες στο Route 1, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Στη χθεσινή κοινή δημοπρασία των διαχειριστών Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας και Ουκρανίας διατέθηκαν 23,18 GWh/ημέρα (2,37 εκατ. κ.μ.), εκ των οποίων «κλείστηκαν» 13,68 GWh/ημέρα. Υπενθυμίζεται ότι τον προηγούμενο μήνα η κάλυψη μόλις άγγιζε το 30% (6 GWh/ημέρα), γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική αλλαγή κλίματος.

Ουκρανία: αγώνας δρόμου για έναν δύσκολο χειμώνα

Traders και αναλυτές «βλέπουν» πίσω από το άλμα στη ζήτηση την προσπάθεια της Ουκρανίας να εξασφαλίσει κρίσιμες ποσότητες αερίου ενόψει ενός από τους πιο απαιτητικούς χειμώνες της πολεμικής περιόδου. Η χώρα έχει ήδη χάσει έως και το 57% της προπολεμικής ηλεκτροπαραγωγικής της ικανότητας, εξαιτίας των συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων, στοιχείο που καθιστά την ενεργειακή της θωράκιση ζήτημα επιβίωσης.

Το MoU ΔΕΠΑ–Naftogaz «ξεκλειδώνει» το Route 1

Η αύξηση των ροών έρχεται λίγες ημέρες μετά τη Δήλωση Προθέσεων μεταξύ ΔΕΠΑ Εμπορίας και Naftogaz για προμήθειες αμερικανικού LNG την περίοδο Δεκέμβριος 2025 – Μάρτιος 2026. Το μοντέλο είναι απλό: φορτία LNG φτάνουν στη Ρεβυθούσα και, μέσω του Route 1, κατευθύνονται βόρεια προς την Ουκρανία, αξιοποιώντας την κοινή δυναμικότητα που προσφέρουν οι διαχειριστές των πέντε χωρών.

Η συμφωνία, που υπογράφηκε κατά την επίσκεψη Ζελένσκι στην Αθήνα, φαίνεται ήδη να ενεργοποιεί την αγορά. Στη δημοπρασία της 27ης Οκτωβρίου είχε σημειωθεί η πρώτη «στροφή», με 6,32 GWh/ημέρα για τον Νοέμβριο — και τη ΔΕΠΑ σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Έρχονται τα Route 2 και Route 3 – Νέοι δρόμοι, νέες ροές

Και η δυναμική δεν σταματά στο Route 1. Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται ήδη η πρόταση της βουλγαρικής EWRC για δύο νέα προϊόντα δυναμικότητας, Route 2 και Route 3, που αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από τον επόμενο μήνα έως και τον Απρίλιο.

Route 2: LNG φορτία μέσω FSRU Αλεξανδρούπολης

Route 3: ποσότητες αερίου που εισάγονται μέσω TAP (Αζερμπαϊτζάν)

Καθοριστικό ρόλο για την ανταγωνιστικότητά τους έχουν τα μειωμένα τιμολόγια μεταφοράς, με εκπτώσεις από 25% έως 50% ανά χώρα και διαχειριστή, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ελκυστικότητα της διαδρομής.

Ανεβαίνουν οι ροές προς Ουκρανία

Σύμφωνα με τον ουκρανικό διαχειριστή, οι εισαγωγές μέσω του Κάθετου Διαδρόμου αυξάνονται σημαντικά: 2,28 εκατ. κ.μ. προγραμματίζονται για την Παρασκευή, έναντι 1,28 εκατ. κ.μ. την Πέμπτη.

Η Ελλάδα αναβαθμίζει ρόλο – από πύλη LNG σε περιφερειακό κόμβο

Οι ενισχυμένες ανάγκες της Ουκρανίας, οι συμφωνίες του τελευταίου μήνα και οι διαρκώς ενεργοποιούμενες οδεύσεις Route 1–2–3 ενισχύουν την εικόνα της Ελλάδας ως πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας για τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη.

Η Ρεβυθούσα και η Αλεξανδρούπολη δεν αποτελούν πλέον απλώς εγχώριες υποδομές ασφάλειας εφοδιασμού, αλλά κρίσιμους κόμβους σε μια νέα γεωοικονομική πραγματικότητα που επιχειρεί να μειώσει την εξάρτηση από το ρωσικό αέριο και να στηρίξει την Ουκρανία.

Πέρα από τα τεχνικά – μια ευρύτερη μετατόπιση

Οι δημοπρασίες στον Κάθετο Διάδρομο δεν είναι απλώς τεχνικές μεταβολές στις ροές φυσικού αερίου. Αποτελούν ένδειξη μιας ευρύτερης γεωπολιτικής αναδιάταξης, στην οποία η Ελλάδα επιδιώκει να κατοχυρώσει αναβαθμισμένο ρόλο με σαφή ενεργειακή και διπλωματική προστιθέμενη αξία.