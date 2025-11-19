Ζελένσκι: Σημαντικός ενεργειακός κόμβος η Ελλάδα για Ουκρανία και Ευρώπη

Τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην ασφαλή ροή ενέργειας όχι μόνο προς την Ουκρανία, αλλά και προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη επισημαίνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας σε ανάρτησή του ανακεφαλαίωσε τα ταξίδια του σε Ελλάδα, Γαλλία και Ιταλία και τα οφέλη που προέκυψαν για την χώρα του. «Αντιεροπορικοί πύραυλοι, μια νέα συμφωνία για την ενίσχυση της μαχητικής μας αεροπορίας, στήριξη τουλάχιστον €515 εκατομμυρίων, και εγγυημένες προμήθειες φυσικού αερίου από την Ελλάδα – αυτά είναι τα βασικά αποτελέσματα των επισκέψεων αυτής της εβδομάδας σε Ελλάδα, Γαλλία και Ισπανία» έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Ζελένσκι.

Air defense missiles, a new agreement to strengthen our combat aviation, at least €515 million in support, and guaranteed gas supplies from Greece – these are the key outcomes of this week’s visits to Greece, France, and Spain.



Μάλιστα, εκθείασε τον στρατηγικό ρόλο της χώρας μας και ευχαρίστησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη γράφοντας χαρακτηριστικά ότι «Η Ελλάδα γίνεται ένας σημαντικός ενεργειακός κόμβος για την Ουκρανία και για όλη την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Στην Αθήνα, υπογράψαμε συμφωνία για την προμήθεια φυσικού αερίου στην Ουκρανία για αυτόν τον χειμώνα – αυτό θα μας βοηθήσει να περάσουμε την περίοδο θέρμανσης παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις της Ρωσίας στο ενεργειακό μας σύστημα. Είμαι ευγνώμων στην Ελλάδα και στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την υποστήριξή τους!»

Τα γαλλικά Rafale

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας στην συνέχεια εκθείασε την αμυντική συμφωνία με την Γαλλία, καθώς «θα ενισχύσει σημαντικά την άμυνά μας. Στο Παρίσι, καταλήξαμε σε μια στρατηγική συμφωνία για 100 αεροσκάφη Rafale F4 έως το 2035, αντιεροπορικά συστήματα SAMP/T, σύγχρονα ραντάρ, πυραύλους αέρος-αέρος και κατευθυνόμενες εναέριες βόμβες. Η Ουκρανία θα λάβει επίσης ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας έως το τέλος του έτους. Είμαι ευγνώμων στη Γαλλία και στον Πρόεδρο Μακρόν για αυτές τις αποφάσεις!

Η Ισπανία συνεχίζει να παρέχει μεγάλης κλίμακας υποστήριξη στην Ουκρανία και να ενισχύει την αεράμυνά μας. Στη Μαδρίτη, ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ ανακοίνωσε μια συνεισφορά €100 εκατομμυρίων στην πρωτοβουλία PURL για την αγορά αντιεροπορικών πυραύλων από την Ουκρανία, €215 εκατομμύρια για τον μηχανισμό SAFE και €200 εκατομμύρια για τον ενεργειακό μας τομέα. Η Ισπανία συνδράμει επίσης στις επείγουσες ανάγκες μας και ετοιμάζει ένα νέο αμυντικό πακέτο που περιλαμβάνει αντιεροπορικούς πυραύλους IRIS-T. Ευχαριστώ την Ισπανία για αυτά τα βήματα!