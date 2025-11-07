Νέα «ενεργειακή λεωφόρος» Route 2: Η Ελλάδα σε ρόλο-κλειδί για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Μια κίνηση με σαφές γεωοικονομικό αποτύπωμα αναμένεται να ανακοινωθεί την Παρασκευή, στο περιθώριο της P-TEC, σηματοδοτώντας τη νέα φάση της ενεργειακής διασύνδεσης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς από Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Μολδαβία και Ουκρανία προχωρούν σε κοινό αίτημα προς τις Ρυθμιστικές Αρχές για την έγκριση του Route 2 — ενός νέου «προϊόντος» μεταφοράς φυσικού αερίου που ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου και πύλης LNG για την ευρύτερη περιοχή.

Τι είναι το Route 2

Η νέα ενεργειακή διαδρομή ξεκινά από τον τερματικό σταθμό της Αλεξανδρούπολης στην είσοδο Αμφιτρίτη, συνδέεται με τον IGB (διασύνδεση Ελλάδας–Βουλγαρίας) και από εκεί περνά στον Κάθετο Διάδρομο, κατευθύνοντας ροές προς τα Βαλκάνια και την Κεντρική–Ανατολική Ευρώπη.

Πρόκειται για το δεύτερο προϊόν που ετοιμάζει ο ΔΕΣΦΑ μετά το Route 1, το οποίο συνδέει λειτουργικά την Ελλάδα με την Ουκρανία, διευρύνοντας το αποτύπωμα των ελληνικών υποδομών LNG.

Με την έγκριση των Ρυθμιστικών Αρχών, ουσιαστικά ανοίγει μια νέα μόνιμη «λωρίδα» ροών φυσικού αερίου, εντός του Κάθετου Διαδρόμου, μια δεύτερη ενεργειακή αρτηρία που αναβαθμίζει τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή.

Οι δημοπρασίες και η εμπορική αξιοποίηση

Μετά τις εγκρίσεις, αναμένονται οι πρώτες δημοπρασίες χωρητικότητας για το Route 2. Το νέο αυτό κανάλι ροών εκτιμάται ότι θα επιτρέψει, σε βάθος χρόνου, την αντικατάσταση έως και 15 bcm ρωσικού φυσικού αερίου που σήμερα καλύπτει τις ανάγκες των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης.

Παράλληλα, θα δώσει περισσότερο «βάθος αγοράς» στα ελληνικά terminals, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό και τη ρευστότητα της περιφερειακής αγοράς ενέργειας.

Route 1: Το πρώτο βήμα

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη δημοπρασία του Route 1, η οποία κάλυψε άμεσα τις ενεργειακές ανάγκες της Ουκρανίας. Μέσω του Trans-Balkan Pipeline, δεσμεύτηκαν 6,32 GWh/ημέρα από τρεις χρήστες, ανοίγοντας τον δρόμο για σταθερές ροές από τα ελληνικά LNG terminals προς τον βορρά.

Στόχος του ΔΕΣΦΑ είναι, έως το 2026, το Route 1 να διατίθεται για μεγαλύτερη χρονική διάρκεια, με σταθερά πακέτα δυναμικότητας και προβλεψιμότητα για τους χρήστες.

Το ελληνικό στοίχημα έως το 2028

Ο ΔΕΣΦΑ έχει ήδη προσαρμόσει τις ελληνικές υποδομές για υψηλότερες ροές εισαγωγών και αυξημένες εξαγωγές προς τη ΝΑ Ευρώπη. Ο εθνικός στόχος είναι έως το 2028 να έχει αντικατασταθεί πλήρως το υπόλοιπο 3,5 bcm ρωσικού αερίου που εξακολουθεί να εισάγεται.

Την ίδια στιγμή, σημαντικές συμφωνίες LNG που αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα θα ενισχύσουν περαιτέρω τη δυναμική της Αλεξανδρούπολης, εξασφαλίζοντας συνεχή τροφοδοσία και ευελιξία στις ροές προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη, ο Όμιλος AKTOR και η ΔΕΠΑ Εμπορίας ανακοίνωσαν τη σύσταση της εταιρείας ATLANTIC – SEE LNG TRADE Α.Ε., με αντικείμενο την αγορά, εισαγωγή και εμπορία LNG στην Ελλάδα και εκτός συνόρων.

Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής της στρατηγικής, η νέα εταιρεία αξιολογεί ήδη συνεργασίες και ευκαιρίες που θα ενισχύσουν τον ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου υγροποιημένου φυσικού αερίου στα Βαλκάνια και τη ΝΑ Ευρώπη.

