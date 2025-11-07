Τι περιλαμβάνει η νέα συμφωνία ΔΕΠΑ – AKTOR με τη Venture Global για LNG

Μία ακόμη στρατηγική κίνηση για την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αποτελεί η συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ της κοινής εταιρείας ΔΕΠΑ – ΑΚΤOR, υπό την επωνυμία ATLANTIC - SEE LNG TRADE Α.Ε., και της αμερικανικής Venture Global για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Παραδόσεις και ποσότητες

Οι παραδόσεις LNG προβλέπεται να ξεκινήσουν το 2030, με τη μέγιστη ποσότητα να φτάνει τα 4 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm) και την ελάχιστη τα 0,7 bcm ετησίως.

Η συμφωνία ενισχύει τη δυνατότητα της Ελλάδας να λειτουργεί ως σημαντικός ενεργειακός κόμβος για την ευρύτερη περιοχή.

Eurokinissi

Η επόμενη φάση του Κάθετου Διαδρόμου

Η υπογραφή της συμφωνίας έρχεται λίγες ημέρες μετά την κοινή επιστολή των διαχειριστών δικτύου φυσικού αερίου των χωρών του Κάθετου Διαδρόμου προς τις ρυθμιστικές αρχές, με αίτημα την έγκριση των νέων προϊόντων Route 2 και Route 3.

Μέχρι σήμερα έχει εγκριθεί το Route 1, που αφορά μηνιαίες δημοπρασίες δυναμικότητας, ενώ τα δύο νέα προϊόντα θα έχουν εξαμηνιαία και ετήσια διάρκεια.



Στόχος είναι να δημοπρατηθούν με χαμηλότερα τέλη δικτύου, ώστε να καθίσταται οικονομικά συμφέρουσα η χρήση του Κάθετου Διαδρόμου από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας.Το Route 2, που ετοιμάζει ο ΔΕΣΦΑ, θα συνδέει την Αλεξανδρούπολη με την Ουκρανία, τοποθετώντας την Ελλάδα στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών ροών ενέργειας.

Συμμαχίες και διακρατικές συνεργασίες

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των ενεργειακών διαδρόμων, υπεγράφησαν επιπλέον συμφωνίες: