Γιάννης Μανιάτης: Η στρατηγική συμφωνία AKTOR-ΔΕΠΑ «κλειδώνει» τις τιμές - Η Ελλάδα «πύλη» του LNG

Για την στρατηγική σημασία της συνεργασίας AKTOR-ΔΕΠΑ, μια συμφωνία που ενισχύει καθοριστικά τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου αλλά για τις τελευταίες εξελίξεις στα ενεργειακά, που ενισχύουν τη νέα στρατηγική θέση της χώρας μας στο ενεργειακό και γεωπολιτικό πεδίο μίλησε στο Action 24 ο Γιάννης Μανιάτης.

Ο πρώην υπουργός Ενέργειας, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και «πατέρας» του περίφημου Νόμου Μανιάτη που άνοιξε τον δρόμο για την έλευση ενεργειακών κολοσσών όπως η ExxonMobil και η Chevron επισήμανε την κρίσιμη και στρατηγική συμφωνία AKTOR-ΔΕΠΑ που υπεγράφη στο πλαίσιο της 6ης Υπουργικής Συνάντησης της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC), η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 6 και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο.

Η συνεργασία AKTOR–ΔΕΠΑ προβλέπει 20ετή συμβόλαια για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) με προβλεπτή τιμή, εξασφαλίζοντας σταθερότητα και ενεργειακή ασφάλεια σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων.

«Η Ελλάδα κόμβος σταθερότητας – Το LNG φέρνει προβλεψιμότητα»

Ο Γιάννης Μανιάτης υπογράμμισε τη σημασία των μακροχρόνιων συμβολαίων AKTOR-ΔΕΠΑ «παρέχουν ασφάλεια στους πελάτες σε ένα περιβάλλον που οι τιμές του LNG καθορίζονται στη λεγόμενη spot αγορά».

Όπως είπε, «το LNG είναι πιο ακριβό από το αέριο των αγωγών, αλλά η σταθερή τιμή για 20 χρόνια δημιουργεί σημαντικό ποσοστό ασφάλειας και προβλεψιμότητας».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη διακοπή λειτουργίας του αγωγού TurkStream για ρωσικό φυσικό αέριο, σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση της Ε.Ε., σημειώνοντας πως «πλέον η Τουρκία δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τον TurkStream ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής», καθώς πρέπει να αποδεικνύει με αξιόπιστα έγγραφα την προέλευση του αερίου.

Η Ευρώπη δεν θα χρηματοδοτεί άλλο τη ρωσική πολεμική μηχανή

Ο Γιάννης Μανιάτης υπενθύμισε ότι «η Ρωσία, από την εισβολή στην Κριμαία το 2014 και στη συνέχεια στην υπόλοιπη Ουκρανία, αφύπνισε την Ευρωπαϊκή Ένωση».

«Είναι πολιτική απόφαση πλέον να πάψει η Ευρώπη, με τα χρήματα των φορολογουμένων της, να χρηματοδοτεί την πολεμική μηχανή της Ρωσίας», πρόσθεσε.

Η γεωπολιτική αξία του κάθετου διαδρόμου και των ελληνικών υποδομών

Ο ευρωβουλευτής τόνισε ότι «ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου, που σχεδιάζεται εδώ και 11 χρόνια, παίρνει σάρκα και οστά». Η τροφοδοσία του, όπως εξήγησε, «θα γίνεται από τις υποδομές της Αλεξανδρούπολης και το εθνικό δίκτυο».

Η Ρεβυθούσα και το FSRU Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με τον ίδιο, «ανέδειξαν την Ελλάδα σε χώρα-πύλη για την εισαγωγή αμερικανικού LNG στην Ευρώπη».

Χάσαμε χρόνο στις έρευνες – Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω

Ο Γιάννης Μανιάτης επανήλθε στο θέμα των ελληνικών υδρογονανθράκων, ασκώντας κριτική στις κυβερνήσεις που εγκατέλειψαν τις έρευνες. «Αν δεν είχαμε κάνει το λάθος να αφήσουμε πίσω τις έρευνες υδρογονανθράκων, θα μπορούσαμε τώρα να έχουμε δικό μας αέριο. Το ποτάμι, όμως, δεν γυρίζει πίσω» είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο κοίτασμα που έχει περάσει στα χέρια της ExxonMobil, σημείωσε ότι η εταιρεία έχει πολύ καλά δεδομένα εδώ και 15 χρόνια. Το κοίτασμα είναι εξαιρετικό και σε τρία χρόνια μπορεί να είναι έτοιμο για εξαγωγή. Υπενθύμισε μάλιστα ότι «ο Νόμος Μανιάτη προβλέπει ρητά ότι το κράτος έχει βαρύνοντα λόγο στη διαχείριση των κοιτασμάτων».

Ο αντιπερισπασμός Ερντογάν

Τέλος, σχολιάζοντας τις κινήσεις της Τουρκίας, εκτίμησε ότι ο Πρόεδρος Ερντογάν, ο οποίος είναι «αρκετά στριμωγμένος» από την ΕΕ μετά την έκθεση προόδου για την Τουρκία, αλλά και τις κινήσεις της Ελλάδας στο ενεργειακό και για αυτό προχωρά και πάλι σε συνομιλίες με την κυβέρνηση της Τρίπολης στην Λιβύη ως έναν αντιπερισπασμό προς την Ελλάδα.

Εξέφρασε την ανησυχία ότι θα μπορούσε να στηθεί τουρκική πλατφόρμα στην περιοχή του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου. Ενώ οι δυτικές εταιρείες όπως η Chevron δεν θα παραβιάσουν το διεθνές δίκαιο, αυτό μπορεί να συμβεί από τουρκικές ή πακιστανικές εταιρείες.