Σταύρος Παπασταύρου: «Ιστορική ημέρα για την ενεργειακή πολιτική της χώρας»

Ως «ιστορική ημέρα για την ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας» χαρακτήρισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου , την πρώτη ημέρα των εργασιών του Συνεδρίου Διατλαντικής Συνεργασίας που πραγματοποιείται στο Ζάππειο, μιλώντας στο MEGA.



Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στην πρώτη υπεράκτια γεώτρηση που προγραμματίζεται στη χώρα μετά τις υπογραφές για το Block 2 στο Ιόνιο, επισημαίνοντας πως «σε λίγα χρόνια θα γνωρίζουμε εάν υπάρχουν αξιοποιήσιμα κοιτάσματα, τα οποία εκτιμάται ότι μπορεί να φτάνουν τα 200 δισ. κυβικά μέτρα».



«Οι Αμερικανοί δεν ήρθαν μόνο για τη γεωπολιτική θέση που κατέχει η Ελλάδα, αλλά γιατί είδαν πως η ενέργεια αποτελεί ξεκάθαρη προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη», τόνισε χαρακτηριστικά.



O κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στο γεγονός ότι πριν από την επίσκεψη στην Ουάσιγκτον, η ελληνική αποστολή βρέθηκε στο Τέξας, όπου είχε επαφές με μεγάλες ενεργειακές εταιρείες, χτίζοντας –όπως είπε– «σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας».

Σχολιάζοντας τα οικόπεδα στο Αιγαίο, σημείωσε ότι πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν οι έρευνες, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα.

«Πλήρης απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο»

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η πλήρης απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο αποτελεί κοινή στρατηγική προτεραιότητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με καθοριστικό εργαλείο τον Κάθετο Διάδρομο. «Πιστεύω πως η Ελλάδα αποτελεί βασική πύλη για τον Κάθετο Διάδρομο και είμαι ενθουσιασμένος που είναι τόσο πολλές εταιρείες εδώ», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι, οι εταιρείες είναι έτοιμες να χρηματοδοτήσουν και αναπτύξουν τις υποδομές. Όλες οι εταιρείες είναι εδώ. Έχουν τη στήριξη της κυβέρνησης. Πιστεύουμε ότι έχουν να παίξουν κομβικό ρόλο.

Παράλληλα, προανήγγειλε νέες συμφωνίες που θα υπογραφούν αύριο, στο περιθώριο του συνεδρίου, μεταξύ ελληνικών και αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών, σημειώνοντας ότι «η ημέρα είναι σημαντική όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη».

Αναδεικνύοντας τη γεωστρατηγική θέση της Αλεξανδρούπολης και της Ρεβυθούσας, είπε: «Έχουμε τη δυνατότητα να έρχεται το αμερικανικό φυσικό αέριο στη Ρεβυθούσα ή στην Αλεξανδρούπολη και μετά να ανεβαίνει επάνω. Έρχεται επίσης από την Τουρκία και χρειάζονται υποδομές, όπως άλλα FSRU».

Μήνυμα για μεταρρυθμίσεις και παραδείγματα προς αποφυγή

Ο κ. Παπασταύρου δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις περιπτώσεις κρατικών δομών που δεν λειτούργησαν όπως έπρεπε, φέρνοντας ως παράδειγμα τα ΕΛΤΑ , τονίζοντας ότι η ενεργειακή μετάβαση απαιτεί διοικητική αποτελεσματικότητα και στρατηγικό σχεδιασμό. Ο πήχης μετά από 6 χρόνια διακυβέρνησης είναι υψηλά σημείωσε ο υπουργός Ενέργειας. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ΕΛΤΑ, ο υπουργός τόνισε ότι η Κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση στρατηγικών που θα ενισχύσουν την αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Ο Παπασταύρου υπογράμμισε ότι οι αλλαγές αυτές είναι απαραίτητες για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή της στο μέλλον.